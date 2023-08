Mahmood cambia stile: il nuovo look da gentleman con capelli all’indietro e baffi Mahmood era tra gli invitati al party di compleanno di Riccardo Tisci, evento a cui ha rivelato il suo nuovo look: ecco come si è mostrato.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood non è tra i protagonisti dell'estate 2023 per quanto riguarda la carriera musicale: quest'anno ha deciso di non realizzare nessun tormentone, ha preferito dedicarsi ad altri progetti. Non per questo ha abbandonato i fan, anzi, sui social continua a essere molto attivo, documentando ogni giorno tutti i suoi impegni sia professionali che e privati. Qualche giorno fa, ad esempio, è volato a Napoli, lo ha fatto per festeggiare il compleanno di un amico speciale, lo stilista Riccardo Tisci. Quale migliore occasione di questa per rivelare il suo nuovo look? Ecco come si è mostrato al party esclusivo organizzato nel Teatro Bellini.

Il look total black di Mahmood

Siamo sempre stati abituati a vedere Mahmood spaziare tra completi oversize dai dettagli genderless, look che mixano glamour e casual e vertiginosi tacchi a spillo, ma è stato durante la festa di Riccardo Tisci che ha dato il meglio di lui in fatto di stile. Il cantante ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black ma declinando tutto in modo originale e super sensuale. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni over a vita altissima ma dalla linea classica a un top a costine trasparenti, un modello con le maniche lunghe e lo scollo a V che ha lasciato intravedere chiaramente i muscoli scolpiti. Per completare il tutto ha poi scelto un paio di scarpe di pelle con la punta quadrata.

Il nuovo look di Mahmood

Mahmood con un nuovo hair look

A fare la differenza nel look di Mahmood è stata però l'acconciatura. Da qualche tempo a questa parte stava portando il doppio taglio "sauvage", ovvero con i capelli che gli cadevano sulla fronte come una micro frangia, ora però ha cambiato registro. Si è trasformato in un vero e proprio gentleman tirandoli all'indietro con la gelatina, abbinandoli a un paio di baffetti sottili e a una rasatura sul sopracciglio. Non ha rinunciato al piercing all'orecchio e alla sigaretta tenuta tra le mani, posando come un vero e proprio divo d'altri tempi. Cosa ne penseranno i fan di questa piccola rivoluzione di stile?