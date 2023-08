Che ci fanno Mahmood e Irina Shayk a Napoli? I segreti della festa di compleanno di Riccardo Tisci Lo stilista Riccardo Tisci ha scelto una location eccezionale per la sua festa di compleanno: il teatro Bellini di Napoli, che per una notte ha ospitato top model, attori e popstar internazionali.

A cura di Beatrice Manca

Lo stilista Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Burberry, ha festeggiato il suo compleanno a Napoli con un party pieno di modelle e star internazionali della musica e del cinema. La location scelta è stata il Teatro Bellini, un gioiello ottocentesco, che per una notte si è trasformato in una sala da ballo, con un grande tavolo illuminato dalle candele. I 90 ospiti hanno seguito un rigido dress code in bianco e nero: candide le donne, in nero gli uomini. Tra gli invitati del designer c'erano Leonardo Di Caprio e Mahmood, con una camicia nera scintillante, e le top model Vittoria Ceretti e Irina Shayk.

La festa di Tisci al Bellini

La festa di Riccardo Tisci al Teatro Bellini di Napoli

Il Teatro Bellini ha ospitato per una notte il designer Riccardo Tisci e i suoi invitati. Si tratta di uno dei teatri più importanti di Napoli, realizzato nel 1878 da Vincenzo Bellini e capace di ospitare 1200 persone. Per l'occasione, al posto della platea sono state allestite due lunghe tavolate che si intrecciavano come i due bracci ortogonali di una croce. Tovaglie candide e candele fungevano da contrasto cromatico con la penombra del teatro, richiamando il tema della serata. La cena è stata curata dal catering Alba e la serata è poi proseguita con un dj set allestito nel retro del palco.

La festa di Tisci al Bellini, foto via Instagram

Gli ospiti del compleanno di Riccardo Tisci

La festa era piena di ospiti vip: dall'attore Tobey Maguire al collega Leonardo Di Caprio, dalla modella Vittoria Ceretti, con uno slip dress trasparente e scintillante, fino all'ex direttore di British Vogue Edward Enninful. Era anche presente il collega designer Andreas Kronthaler, ex compagno della defunta Vivienne Westwood. Ma soprattutto spiccava la presenza del cantante Mahmood: non solo è stato vestito da Tisci in numerose occasioni, ma ha anche sfilato come modello per Burberry sotto la sua direzione creativa. L'elenco degli ospiti è lungo: erano presenti anche Stella Maxwell, Joan Small, la dj Kesh, la modella Lea T, scoperta e lanciata proprio da Tisci durante la direzione di Givenchy.

Leggi anche Riccardo Tisci lascia Burberry: al suo posto arriva Daniel Lee

Riccardo Tisci (in basso) con gli ospiti, tra cui Mahmood, Irina Shayk, Stella Maxwell

Il dress code bianco e nero della festa

Dalle foto è evidente il rigido dress code bianco e nero del party. Il tema scelto da Riccardo Tisci infatti è stato Brides and Grooms, cioé Spose e Sposi. Una celebrazione dell'amore che va oltre il vincolo del matrimonio, che abbraccia tutte le identità: "I believe in the power of love", ha scritto lo stilista. Cioé: credo nel potere dell'amore. Il tema è stato declinato in moltissimi modi: Irina Shayk ha indossato un abito lucente con corsetto e una gonna asimmetrica che lasciava scoperte le gambe, culminando in uno strascico nella parte posteriore. L'abito in raso di seta fa parte della collezione Vivienne Westwood made to order. La top model ha completato il look con un paio di stivaletti Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood.

Irina Shayk alla festa di Riccardo Tisci

Vittoria Ceretti invece ha preferito la sensualità di uno slip dress trasparente con ricami floreali scintillanti e lingerie a vista. Il look è stato curato dal suo fidato stylist, Lorenzo Posocco. Menzione d'onore per Mahmood, che ha sfoggiato un nuovo look con baffi, capelli pettinati all'indietro e una blusa trasparente aperta sul petto, impreziosita da ricami scintillanti, abbinata a pantaloni neri.

Vittoria Ceretti alla festa di compleanno di Riccardo Tisci

Le foto sono state condivise alla spicciolata dagli ospiti su Instagram e mostrano un effetto complessivo davvero spettacolare: tra i velluti del Bellini tutto seguiva la rigida eleganza del bianco e del nero. Tra abiti da sera, candele, fiori e musica, Napoli per una notte è diventata l'epicentro globale dello stile e della moda.