Mahmood alla prima italiana de La Sirenetta: è icona fashion con la gonna e i tacchi trasparenti Mahmood ha partecipato alla prima milanese de La Sirenetta e ancora una volta ha dimostrato di essere un’icona libera e genderless: ecco tutti i dettagli del look con gonna e tacchi trasparenti.

A cura di Valeria Paglionico

Per Mahmood queste ultime settimane della primavera sono ricche di impegni: dopo aver partecipato all'Eurovision 2023 (con tanto di outfit dai dettagli scintillanti), ha annunciato che presto darà il via a un nuovo tour europeo. Come se non bastasse, è stato anche scelto per entrare nel cast del remake de La Sirenetta, il live action arrivato al cinema proprio oggi. All'interno della versione italiana del film dà la voce al granchio Sebastian e non esita a intonare le canzoni iconiche della leggendaria fiaba firmata Disney. Nelle ultime ore si è tenuta la prima italiana e il cantante ne ha approfittato per mettere ancora una volta in mostra il suo animo fashion.

Chi ha firmato il completo con la gonna di Mahmood

A poche ora dall'arrivo de Le Sirenetta nei cinema Milano ha ospitato la prima del film a Palazzo Spinola. Mahmood non ha potuto fare a meno di parteciparvi, posando al fianco di Simona Patitucci e Yana C sul red carpet. Se a Londra aveva puntato su un completo di pelle in pieno stile motociclista, questa volta ha lasciato spazio al genderless. Ha sfoggiato un look della collezione Primavera/Estate 2023 di Rick Owens con casacca smanicata e gonna coordinate in grigio ma con qualche dettaglio in pelle. La gonna, in particolare, è lunga fino al ginocchio e ha un micro spacco sul davanti.

Mahmood alla prima italiana de La Sirenetta

Gli stivali con tacco e zeppa di Mahmood

A fare la differenza nel look di Mahmood sono state le scarpe: niente chelsea boots, sneakers o mocassini, ha preferito un paio di cuissardes davvero maxi. Si tratta del modello Kiss di Rick Owens in una versione oversize, ovvero così alti da coprire tutta la gamba, tanto da sembrare un leggings. Sono tutti in pelle nera, hanno il plateau borchiato sul davanti ma la loro particolarità è il tacco alto e trasparente. Orecchino a cerchietto, frangetta che copre la fronte e barba incolta: il cantante ha ancora una volta dimostrato di essere un'icona libera che non ha paura di osare con le sue scelte di stile.

