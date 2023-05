Mahmood all’Eurovision 2023 indossa la camicia “al contrario” (e slip argento in vista) Mahmood è tornato all’Eurovision come ospite. Sul palco ha stupito con un outfit speciale, realizzato appositamente per lui ispirandosi a un look vintage.

Mahmood è tornato per la terza volta all'Eurovision Song Contest, questa volta in qualità di ospite. Dopo aver gareggiato con Soldi e Brividi (entrambi brani classificati al primo posto a Sanremo, nel 2019 e 2022) quest'anno è salito sul palco della Liverpool Arena emozionando il pubblico cantando Imagine. Per l'avventura a Eurovision 2023, il cantante si è affidato a un brand che ama molto, di cui indossa spesso le creazioni nelle occasioni importanti.

Il look di Mahmood a Eurovision 2023

A poche ore dal gran finale di Eurovision 2023, Mahmood ha dato a fan e follower un assaggio del look spettacolare scelto per l'esibizione. Dopo il primo fitting con gonna di pizzo e chiodo di pelle è stata la volta delle prove, in cui ha sfoggiato un look black&white ma con tocco glamour: canotta bianca abbinata a pantaloni oversize e cappotto, il tutto illuminato da un paio di stivali scintillanti, interamente ricoperti da glitter dorato.

L'esibizione sulle note di Imagine, però, è stata con un outfit diverso, studiato nei minimi dettagli da Ilaria di Gasparro e da Billy Lobos, il suo nuovo stylist. Si tratta di un look custom made firmato Prada: è la stessa Maison che lo ha vestito a Sanremo 2022 e poi all'Eurovision 2022, quando ha cantato con Blanco sulle note di Brividi. Quest'anno per il ritorno all'Eurovision, da solita e in qualità di ospite, Mahmood ha puntato sull'effetto sorpresa, per stupire.

Se nelle due precedenti presenza alla gara canora era salito sul palco con look più "tradizionali", stavolta ha scelto qualcosa di speciale. Come ha raccontato a Vogue, l'ispirazione è venuta osservando vecchie sfilate della Maison. Con gli stylist Mahmood ha deciso di puntare sul vintage, rispolverando un vecchio look della Casa di moda. Hanno studiato le sfilate uomo degli ultimi 20 anni e un look del lontano 2008 li ha particolarmente colpiti.

in foto: un look Prada della collezione FW 2008

Così hanno chiesto alla Maison di rifarlo, ma studiato in chiave attuale, in modo che potesse adattarsi alla perfezione allo stile dell'artista. Così è nato il look custom made che abbiamo visto alla Liverpool Arena composto da: maglia trasparente a maniche lunghe indossata sopra a una camicia smanicata bianca (indossata "al contrario", con bottoni sulla schiena), fascia in tessuto jacquard color argento, pantaloni grigi, cravatta in satin nero e stivaletti scuri. "Un look fighissimo, avanguardia pura. Senza ombra di dubbio uno dei picchi più alti della mia carriera in quanto a immagine e stile" ha affermato a Vogue.