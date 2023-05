Mahmood alla prima de La Sirenetta: a Londra sfila in versione motociclista ma con la camicia bianca Ieri sera Mahmood ha partecipato alla prima londinese de La Sirenetta, il live-action in cui ha doppiato in italiano il granchio Sebastian. Ecco cosa ha indossato per sfilare sul red carpet al fianco di divi internazionali.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver annunciato un nuovo tour europeo che partirà nell'aprile 2024, è volato a Liverpool per l'Eurovision Song Contest 2023. Lo scorso sabato è tornato a esibirsi per la terza volta sul palco del noto evento ma questa volta nei panni di ospite speciale, cantando una versione tutta sua di Imagine di John Lennon con indosso un completo dall'animo sofisticato e genderless. Dopo l'esibizione è rimasto in Gran Bretagna e lo ha fatto per qualcosa di speciale: la prima londinese de La Sirenetta, il live-action del classico della Disney nel quale ricopre un ruolo inedito.

Mahmood a Londra per La Sirenetta

Ieri sera l'Odeon Luxe Leicester Square, a Londra, ha ospitato la prima de La Sirenetta, la rivisitazione in chiave live-action del classico d'animazione Disney che arriverà al cinema il prossimo 24 maggio. A dirigerlo è stato Rob Marshall, che ha deciso di affidare all'attrice Halle Bailey il ruolo principale, trasformandola così in una moderna Ariel. Mahmood fa parte del cast della versione italiana ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è tra i protagonisti, ha semplicemente prestato la sua voce al granchio Sebastian, doppiandolo nella nostra lingua. Non poteva mancare, dunque, all'anteprima inglese, in occasione della quale ha dato prova di essere un'icona fashion che non ha nulla da invidiare ai divi internazionali.

Mahmood alla prima de La Sirenetta

Il look di pelle di Mahmood

Per la prima londinese de La Sirenetta Mahmood ha abbandonato le gonne e gli abiti genderless, preferendo un completo di pelle con giacca biker e pantaloni over coordinati, entrambi decorati con delle zip tenute aperte che rivelano del tessuto rosso. Per completare il tutto ha scelto una camicia bianca portata abbottonata fino al collo e un paio di scarpe classiche in pelle nera con la punta quadrata. Non ha rinunciato ai gioielli scintillanti, ha infatti indossato un paio di orecchini con le clips con una pietra nera circondata di cristalli. Per quanto riguarda i capelli, li ha portati con una micro frangia sulla fronte, così da mettere in risalto il doppio taglio. Il cantante non ha forse tutte le carte in regola per diventare una star internazionale?