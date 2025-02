video suggerito

Bianca Balti in volo verso casa dopo Sanremo: "Continuo a piangere lacrime di gioia. Che bella la vita" Bianca Balti, di ritorno a casa da Sanremo, condivide sui social un momento di commozione dopo un'esperienza bellissima e appagante, per la quale ringrazia ancora una volta Carlo Conti.

A cura di Ilaria Costabile

Spente le luci e le insegne del Teatro Ariston e messo un punto alla settimana sanremese, Bianca Balti torna casa e condivide le sue emozioni con una foto pubblicata tra le storie Instagram. La modella è commossa e si dice grata per l'esperienza bellissima vissuta in questi giorni festivalieri e ringrazia Carlo Conti per averle permesso di fare la sua co-conduttrice.

La commozione di Bianca Balti di ritorno a casa

"Continuo a piangere lacrime di gioia. Gli AirPods suonano le mie canzoni preferite del Festival e sull'aereo verso casa mi si stringe il cuore" scrive la modella mostrando il suo volto rigato da una lacrime che scende veloce e poi aggiunge: "È stata un'emozione grandissima. Che bella la vita". Bianca Balti è stata co-conduttrice di Sanremo nella terza serata, insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, ed è poi tornata nell'ultima serata per consegnare i premi laterali al Festival vinti da Brunori Sas, Lucio Corsi e Simone Cristicchi. Per tutto quello che ha vissuto sul palco dell'Ariston, dove ha indossato abiti bellissimi, la top mode ha voluto ancora una volta rivolgere un pensiero a Carlo Conti: "Grazie per tutto. Sei fantastico. Grazie a tutti voi per l'affetto".

Bianca Balti al Festival di Sanremo 2025

Un'esperienza che Bianca Balti ha vissuto a pieno, senza preoccuparsi dello spettro della malattia, ma cercando di vivere ogni momento con serenità e gioia: "Quando ho deciso di partecipare, mi sono detta io non vengo fare la malata di cancro, sono venuta in qualità di top model, ad indossare i miei vestiti" ha detto in conferenza stampa, sottolineando la volontà di voler trasmettere anche al pubblico a casa la sua "voglia di vivere". I suoi interventi sul palco più noto d'Italia sono stati apprezzati e applauditi, a dimostrazione del fatto che sia riuscita pienamente nel suo intento, divertendosi e accogliendo tutto l'affetto che le è stato rimandato dal pubblico.