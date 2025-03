Annalisa indossa le scarpe con gli spuntoni, le più originali viste alle sfilate di Milano

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Annalisa in Moschino

È stata una settimana densa di impegni per Annalisa, ospite di diversi show nel calendario della Fashion Week milanese. Prima Dsquared2 (che ha segnato anche il ritorno di Chiara Ferragni agli eventi) poi Roberto Cavalli, Sportmax, Tod's e infine Moschino. Le Maison hanno portato in passerella le collezioni Autunno/Inverno 2025-26.

Lo show di Moschino alla Fashion Week

L'attuale Direttore creativo di Moschino è Adrian Appiolaza, che con questa sfilata ha voluto richiamare la storia della Maison cercando un filo conduttore che portasse la nuova collezione indietro nel tempo, fino al fondatore Franco Moschino (morto nel 1994). Per questo ha aperto lo show Autunno/Inverno 2025-26 con l'abito-manichino del 1992.

Annalisa in Moschino

È andato poi avanti puntando sul concetto di sviluppo ed evoluzione della sartoria, arrivando a design più innovativi e contemporanei, ma sempre con un appiglio colorato e giocoso. Sono omaggi al fondatore del brand anche l'abito Smile (con l'iconico sorriso che si ripete nella storia del marchio) e l'abito-manifesto sul tema ambientale che ha chiuso lo show.

Scarpe Moschino

Prima il trendy look con la pelliccia yeti da Dsquared, poi le originali scarpe sfoggiate da Moschino, che non sono passate certo inosservate. Annalisa sa come attirare l'attenzione e sembra aver capito quanto un solo dettaglio possa fare la differenza, in un outfit. Lo dimostrano proprio le sue calzature, il tocco trendy che ha aggiunto al completo oversize classico, con canotta bianca e maxi bag. Immediatamente il tradizionale black&white ha assunto un aspetto più particolare e meno classico.

Moschino Primavera/Estate 2025

Le calzature col tacco, infatti, sono interamente ricoperte di "spine" appuntite di diverse dimensioni. Il modello fa parte della collezione Ready to Wear Primavera 2025 presentato durante la Settimana della Moda di Milano di settembre. Appartiene alla stessa linea anche il completo con gli Smile sui pantaloni, elemento ricorrente nelle collezioni del brand da sempre.