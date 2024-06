Suri Cruise è la diva del ballo di fine anno: look bon-ton e tacchi alti per la festa post diploma

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Suri Cruise sta crescendo e sembra essere pronta per "spiccare il volo". Dopo aver compiuto 18 anni lo scorso aprile, ora ha raggiunto l'importante traguardo del diploma e, stando alle Stories comparse sui social, ha anche già scelto il college che frequenterà nei prossimi anni (si trova in Pennsylvania ed è lontano sia da New York che dalla mamma Katie Holmes). Nell'attesa che arrivi il prossimo settembre, mese che segnerà l'inizio di una nuova esperienza, la 18enne si gode l'ultima estate davvero spensierata della sua vita. Nelle ultime ore ha preso parte al tradizionale ballo di fine anno ed è stata paparazzata tra le strade di New York in versione diva: ecco cosa ha indossato per il prom.

Suri Cruise rispetta la tradizione del prom

Solo qualche settimana fa Suri Cruise si è diplomata alla LaGuardia High School di New York e ora, come da tradizione in America, ha partecipato al ballo di fine anno. La festa si è tenuta ieri sera all'Ascent Lounge, uno dei locali più rinomati di New York, dove la figlia di Katie Holmes e Tom Cruise è stata paparazzata in compagnia dell'accompagnatore Toby Cohen e di tutti gli ex compagni di classe. Sorriso stampato sulle labbra, corsage al polso, ovvero il braccialetto di fiori simbolo del prom, e look da diva: Suri è decisamente cresciuta e somiglia sempre di più alla mamma attrice.

Il look da party di Suri Cruise

Cosa ha indossato Suri Cruise per il tradizionale prom? Per lei niente paillettes, abiti principeschi o cascate di tulle, ha preferito un completo chic ed elegante che si adatta alla perfezione ai suoi 18 anni. Ha abbinato una gonna midi scampanata dal taglio asimmetrico a un bustier steccato con le spalline sottili e la scollatura generosa, la particolarità dei due capi? Sono a fondo beige ma decorati all-over con con una stampa astratta e colorata sui toni del bordeaux. Nel look di Suri non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di sandali gold, e la clutch bag rigida portata tra le mani. Insomma, la 18enne sembra avere tutte le carte in regola per diventare una star: nei prossimi anni proverà a seguire le orme dei genitori?

