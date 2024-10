video suggerito

Kate Middleton in versione casual: la sua giacca Barbour è il must dell’autunno 2024 Kate Middleton è stata paparazzata mentre accompagnava il figlio Louis alla sua partita di football e, nonostante fosse in versione casual, è riuscita lo stesso a dettare legge in fatto di stile: ecco il capo destinato a diventare il must dell’autunno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton è tornata ufficialmente agli impegni pubblici dopo il momento difficile vissuto a causa del cancro. Per mesi è rimasta lontana dai riflettori, chiedendo ai media internazionali di rispettare questo desiderio di privacy, ma ci ha tenuto lo stesso a documentare regolarmente i sudditi sulle sue condizioni di salute. Dopo l'estate ha poi annunciato la lieta notizia: ha concluso il ciclo di chemio e al momento ha sconfitto la malattia. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato in questo periodo di assenza dalla scena pubblica? La principessa continua a essere un'icona di stile elegante e bon-ton e ne ha dato prova anche in versione casual mentre veniva paparazzata alla partita di calcetto di Louis.

Chi ha firmato la giacca militare di Kate Middleton

L'avevamo lasciata tra orecchini dal significato simbolico e lunghi cappotti nel colore must di stagione, il bordeaux, ora ritroviamo Kate Middleton in una versione decisamente più casual. Per lei non c'è stato alcun nuovo evento istituzionale, è stata semplicemente paparazzata mentre accompagnava il principino Louis alla partita di football ma la cosa particolare è che è riuscita lo stesso a "dettare legge" in fatto di stile. Ha abbinato un paio di pantaloni di velluto a zampa color cioccolata a moffole e stivali di pelle in tinta, completando il tutto con sciarpa, shopper e cappello a basco ma con la visiera. A fare la differenza è stato il soprabito: l'iconica Edith Jacket Barbour, capo nato dalla collaborazione del marchio britannico con Alexa Chung diventato il simbolo dell'eleganza reale.

Edith Jacket Barbour

La giacca Barbour è perfetta per l'autunno

La giacca Barbour è una sorta di parca "rivisitato" e sembra essere destinata a diventare il must dell'autunno 2024 grazie al suo stile comodo ma allo stesso tempo chic. Contraddistinto da taglio dritto e silhouette rilassata, il cappotto è d'ispirazione militare ma è perfetto per completare i look casual con un tocco di eleganza "classica". Ha due tasche laterali in vista, una cerniera obliqua sul petto, i bottoni metallici e il colletto a costine di velluto, oltre che l'interno decorato con l'iconico tartan. Versatile, calda e di glasse: la giacca Barbour è tornata in gran voga, soprattutto durante le giornate piovose e uggiose dell'autunno, e Kate Middleton ha solo "consacrato" il trend.

Leggi anche Kate Middleton torna a lavoro: chi ha firmato gli abiti per la prima uscita ufficiale insieme a William