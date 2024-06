video suggerito

Katie Holmes segue la mania degli abiti nude: il look di pizzo è completamente traforato Katie Holmes ha partecipato all'evento Chanel Tribeca Festival Artists Dinner che si è tenuto ieri a New York, approfittandone per sfoggiare un look dall'effetto vedo non vedo: ecco tutti i dettagli del completo di pizzo traforato.

A cura di Valeria Paglionico

Sembrano ormai distanti anni luce i tempi in cui Katie Holmes ricopriva i panni di Joey Potter in Dawson's Creek ma il dettaglio che non è assolutamente cambiato in oltre 10 anni è che l'attrice continua a essere meravigliosa e trendy. Messi da parte i jeans a vita altissima, le salopette in denim e le camicie a quadroni di quando era poco più che 20enne, ora può essere considerata un'icona fashion a livello internazionale e lo dimostra a ogni apparizione pubblica. L'avevamo lasciata con un abito tunica davvero oversize su un red carpet newyorkese, oggi la ritroviamo ancora una volta a un evento glamour ma in una versione decisamente più sensuale: ecco tutti i dettagli del suo look dai dettagli nude.

Il look vedo non vedo di Katie Holmes

Ieri sera a New York è andato in scena uno degli eventi di gala più attesi dell'anno, la 17esima edizione della Chanel Tribeca Festival Artists Dinner. A organizzare la serata al The Odeon è stata la Maison Chanel, che ha pensato bene di celebrare gli artisti che collaborano con i registi del Tribeca Festival con le loro opere originali. Naturalmente nella lista degli ospiti non potevano mancare le star di fama internazionale, anche se è stata soprattutto Katie Holmes ad attirare tutti i riflettori su di sé. Affidatasi proprio alla nota griffe francese, ha deciso di lasciare nell'armadio gli abiti dai volumi extra e di mettere in risalto la silhouette seguendo la mania dei look dall'effetto vedo non vedo.

Katie Holmes in Chanel

Katie Holmes è una diva dark

Sul red carpet newyorkese Katie Holmes è apparsa splendida in un lungo completo di pizzo total black firmato Chanel. Si tratta di un coordinato con blazer crop senza colletto e gonna svasata alla caviglia, entrambi decorati con orli di raso e bottoni gioiello tempestati di cristalli, la loro particolarità? Il tessuto è completamente traforato e lascia intravedere il body dark sgambato. Nell'outfit dell'attrice non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali neri, e dei gioielli dallo stile minimal, dalla collana gold sottilissima al piercing al naso. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Katie riesce a dettare legge in fatto di stile ogni volta che appare in pubblico.

Il look di pizzo di Katie Holmes