Katie Holmes e il lato chic dell’abito tunica: il look da red carpet è oversize

Katie Holmes ha partecipato allo Spring Gala dell'American Ballet Theatre che si è tenuto ieri sera a New York. Per lei niente abiti da sera principeschi, ha preferito la comodità di una tunica oversize: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ricorda Katie Holmes nei panni di Joey Potter, l'iconica protagonista di Dawson's Creek? Sono passati decenni da quando ha spopolato nei panni della timida e ambiziosa adolescente di Capeside ma ancora oggi ogni volta che appare in pubblico i fan non possono fare a meno di associarla alla famosa serie tv di inizio anni 2000. L'attrice, però, è cresciuta e non solo da punto di vista professionale: ha 45 anni ed è un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Lo ha dimostrato nelle ultime ore durante un evento di gala newyorkese, in occasione del quale ha rivelato il lato chic e sofisticato dell'abito tunica: ecco tutti i dettagli del look dalla silhouette oversize.

Katie Holmes è icona di stile "non convenzionale"

Katie Holmes è stata tra le grandi protagoniste dello Spring Gala dell'American Ballet Theatre, evento che si è tenuto ieri sera a New York. Come è riuscita a distinguersi tra la folta parata di star? Ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona di eleganza ma lo ha fatto con un tocco "non convenzionale". Se negli ultimi tempi aveva "rotto" le regole di stile sfilando sui red carpet internazionali in jeans e camicia, ora ha riscoperto il lato chic dell'abito tunica. Per lei niente trasparenze, tulle e pizzo (come vorrebbe il classico dress code da serata di gala), ha preferito un vestito davvero oversize che di sicuro diventerà il preferito di tutte coloro che non amano le silhoeutte fascianti.

Seguita dalla stylist Brie Welch, per l'evento newyorkese Katie Holmes ha scelto un maxi abito tunica. Si tratta di un modello total black con le maniche a tre quarti e la gonna lunga, la cui particolarità (al di là della silhouette XXL) è il colletto decorato con una cascata di paillettes scintillanti sui toni del beige, marrone e verde militare. Non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione un paio di pumps in tinta, e alla clutch bag coordinata. Per quanto riguarda l'acconciatura, in accordo con l'hairstylist DJ Quintero ha puntato su una coda di cavallo bassa e con la fila centrale, lasciando così in risalto i numerosi orecchini pendenti e gold. In quante prenderanno ispirazione da lei per delle serate glamour all'insegna del comfort?

