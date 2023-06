Katie Holmes è la regina dello stile casual: come essere chic in jeans e camicia Chi ha detto che per essere chic a un evento pubblico bisogna indossare necessariamente abiti da sera e tacchi? Katie Holmes ha riscritto le regole della moda, trasformandosi in un’icona di eleganza in jeans e camicia.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati decenni da quando Katie Holmes ricopriva i panni di Joey Potter in Dawson's Creek ma, nonostante ciò, continua a essere amatissima in ogni parte del mondo. Complice il fatto che sembra non invecchiare mai, sono moltissimi coloro che non possono fare a meno di associarla all'iconica protagonista del telefilm a ogni apparizione pubblica. Di recente ha dato ancora una volta prova di non sentire affatto il peso dell'età che avanza. Ha partecipato a un evento newyorkese organizzato in occasione del mese del Pride e ha dimostrato a tutti che si può essere chic e glamour anche in camicia e jeans: ecco tutti i dettagli del look casuale dell'attrice.

Il look minimal di Katie Holmes

Qualche giorno fa la città di New York ha ospitato l'evento Camp Pride organizzato da Alice + Olivia by Stacey Bendet e Katie Holmes era tra gli ospiti speciali. Niente tacchi alti, abiti da sera o dettagli scintillanti, ha puntato tutto sulla comodità dello stile casual, riscrivendo le convenzioni comunemente accettate in fatto di eleganza. Ha sfoggiato un look minimal firmato Alice + Olivia, ha abbinato un paio di pantaloni palazzo in denim a vita bassa a una camicia bianca, per la precisione un modello crop con le maniche lunghe che ha portato abbottonato solo sul collo, rivelando un top a rete in tinta che le ha coperto la pancia. Ha poi completato il tutto con un paio di ballerine di belle nera e con una borsa a tracolla beige di Mansur Gavriel.

Katie Holmes in Alice + Oliva

Katie Holmes e la passione per i jeans

Non è la prima volta che Katie Holmes veste casual a un evento di gala, lo aveva già fatto spesso in passato, dando addirittura scalpore quando si è presentata con jeans e top in pieno stile anni 2000 a un evento newyorkese. Da allora in poi ha lasciato sempre più spesso spazio alla comodità: ha detto addio ai tacchi a Cannes, ha osato con una gonna "strappata", dando prova del fatto che per essere chic e glamour non servono necessariamente degli outfit principeschi. Insomma, l'attrice nasconde un animo decisamente rivoluzionario: quante sono le star che, come lei, non hanno paura di mostrarsi di fronte i riflettori semplicemente in jeans e camicia?

