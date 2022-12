Katie Holmes, perché il suo look ispirato agli anni 2000 è diventato virale Katie Holmes ha partecipato a un evento natalizio newyorkese in jeans e sneakers ma non si sarebbe mai aspettata che il suo look sarebbe diventato virale. Per quale motivo la scelta di stile ha fatto il giro del web?

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Katie Holmes: lo scorso weekend l'attrice ha partecipato a un evento natalizio a New York, l'iHeartRadio Jingle Ball 2022, e per l'occasione ha puntato tutto su un comodo look ispirato agli anni 2000. Sarà perché ricordava in modo impressionante Joey Potter, la protagonista di Dawson's Creek che l'ha resa famosa, o perché semplicemente lo stile casual proprio non si adeguava al mood della serata, ma la cosa certa è che la diva è diventata virale in poche ore. Di recente però è stata la stylist a motivare la scelta di stile di Katie, spiegando qual è la ragione per cui ha puntato proprio su quel completo.

Il look virale di Katie Holmes

Top strapless in satin blu firmato Tove, jeans a gamba morbida sfilacciati sugli orli e sneakers modello running te Maison Margiela: Katie Holmes ha mixato glamour e comodità all'evento natalizio di New York, dando prova che si può essere sofisticate anche in versione casual. Certo, in molti non hanno apprezzato la scelta di stile dell'attrice, soprattutto perché si trattava di una serata di gala, ma la verità è che l'epoca dei dress code imposti e un po' troppo rigorosi sembra essere arrivata al termine. Non sorprende, dunque, che Brie Welch, la stylist che segue Katie fin dai tempi di Dawson's Creek, si sia sentita costretta a intervenire, così da spiegare per quale motivo non si tratta di una "caduta di stile".

Katie Holmes con top Tove e sneakers Maison Margiela

Le parole della stylist

Intervistata dal New York Times, Brie Welch ha dichiarato: "Abbiamo deciso che il colore e il sottile dettaglio dell'effetto bustier del top era elegante e sarebbe stato divertente se abbinato ai jeans, creando una sensazione più giovanile per l'atmosfera del Jingle Ball". A scegliere le sneakers è stata la Holmes in persona, il cui obiettivo era semplicemente scatenarsi in pista da ballo (dato che sul palco si è esibita anche Dua Lipa). Cosa dire, invece, del presunto omaggio di stile a Joey Potter? Stando alle parole della stylist, è stata una cosa involontaria ma, così facendo, l'attrice ha dato prova di essere un'icona fashion capace di apparire cool anche seguendo una tendenza rivisitata 20 anni dopo.

Leggi anche Suri Cruise compie 16 anni e somiglia sempre di più a sua madre Katie Holmes