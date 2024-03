Kristen Stewart segue il trend no pants: sul red carpet sfila solo con body sgambatissimo e collant Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la prima di Love Lies Bleeding, il nuovo film con Kristen Stewart. Per la tradizionale sfilata sul red carpet l’attrice ha osato con un look no pants, abbinando un body sgambatissimo a un paio di collant velati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

A pochi giorni dall'attesissima cerimonia degli Oscar, i premi più ambiti nel mondo del cinema che verranno consegnati il prossimo 11 marzo, la città di Los Angeles continua a ospitare première ed eventi a tema. Ieri, ad esempio, al Fine Arts Theatre si è tenuta la prima di Love Lies Bleeding, il nuovo film con Kristen Stewart. Accompagnata dalle colleghe di set Jena Malone, Rose Glass, Katy O'Brian e Anna Baryshnikov, l'attrice è tornata sul red carpet sorpreso tutti con un look audace e glamour che non poteva passare inosservato, il motivo? Anche lei ha ceduto alla mania no pants e sul tappeto rosso ha sfilato solo con body e collant: ecco tutti i dettagli del look.

Il look no pants di Kristen Stewart

Kristen Stewart è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé alla prima di Love Lies Bleeding. Se sugli ultimi red carpet che aveva calcato aveva lasciato trionfare il bon-ton tra completi in tweed, giacche smoking e mocassini, questa volta ha preferito puntare tutto sull'audacia.

Kristen Stewart con Jena Malone, Rose Glass, Katy O'Brian e Anna Baryshnikov

Così come molte altre star note, da Bianca Censori ad Annalisa, anche lei non ha resistito al trend più gettonato del momento, quello dei look no pants. Seguita dalla stylist Tara Swennen, ha declinato la mania in versione dark con un body sgambatissimo firmato Bettter. Si tratta di un modello con le spalline sottili, lo scollo squadrato e solo un micro laccetto che tiene unite l parte anteriore e posteriore.

Kristen Stewart in Bettter

La provocazione di Kristen Stewart sul red carpet

Il body indossato dall'attrice lasciava chiaramente in vista i collant velati di Wolford, anche perché ha abbinato il tutto a una giacca crop in tinta portata scesa sulle spalle. Per completare l'outfit ha poi scelto un paio di pumps nere col tacco a spillo di Chanel e uno chignon dall'effetto messy con la frangetta a tendina lasciata "libera" sulla fronte. Sebbene avesse abituato i fan ad altri tipi di outfit negli ultimi anni, proprio qualche settimana fa Kristen era tornata a rompere gli schemi: sulla copertina di Rolling Stones America aveva posato con una mano nelle mutande, l'obiettivo? Sovvertire gli stereotipi di genere e giocare con le convenzioni sociali. Il look no pants non sarebbe altro che una nuova provocazione, una sorta di sfida ai classici dress code imposti sui red carpet internazionali.

Il look no pants di Kristen Stewart