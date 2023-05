La drastica trasformazione di Florence Pugh: al Met Gala 2023 è irriconoscibile coi capelli rasati Al Met Gala 2023 Florence Pugh ha stupito con un drastico cambio hair look: ha debuttato col buzzcut.

A cura di Giusy Dente

Florence Pugh in Valentino Couture, gioielli Tiffany&Co.

Al Met Gala 2023 gli ospiti hanno portato i loro omaggi allo stilista Kal Lagerfeld, a cui è stato dedicato il tema della serata. Di anno in anno il dress code dell'evento cambia, in linea con la mostra del Costume Institute, quest'anno incentrata appunto sul Kaiser della moda. Alle celebrities presenti è stato quindi chiesto di vestirsi in onore del designer tedesco e ciascuna di loro lo ha fatto in modo diverso. Jared Leto si è ispirato all'amatissimo gatto Choupette, molti hanno optato per candidi look nuziali e abiti simili a quelli da sposa, Rihanna ha ripreso le sue amate camelie. Era presente anche Florence Pugh, che oltre a omaggiare Karl Lagerfeld ha debuttato con un hair look tutto nuovo.

Il drastico cambio hair look di Florence Pugh

Florence Pugh ha stupito i presenti con un'acconciatura inedita: ha completamente rasato i capelli. La 27enne, infatti, sta girando il film We Live in Time insieme all'attore Andrew Garfield e pare che il drastico cambio hair look sia dovuto a esigenze di copione.

Florence Pugh in Valentino Couture, gioielli Tiffany&Co.

Il buzzcut è stato realizzato dal suo parrucchiere di lunga data Peter Lux, che ha anticipato la notevole trasformazione su Instagram poco prima che l'attrice sfilasse sul tappeto rosso. Florence Pugh non è la sola ad aver dato una svolta al look. Anche l'attrice Jessica Chastain ha inaspettatamente sostituito la sua iconica chioma rossa con la nuance biondo platino, ma solo momentaneamente: sul red carpet, infatti, aveva una parrucca realizzata per lei dall’hairstylist Renato Campora.

Florence Pugh in Valentino Couture, gioielli Tiffany&Co.

Chi ha firmato il look di Florence Pugh

L'attrice è stata scelta come volto della Maison Valentino, che difatti ha firmato anche il look black&white del Met Gala 2023. La 27enne ha indossato un abito strapless con maxi scollatura e gonna ampia con strascico posteriore, reso audace dal dettaglio cut-out sotto al seno. Il fiocchetto nero centrale è un richiamo a un elemento stilistico ricorrente nelle creazioni di Karl Lagerfeld. L'attrice ha completato il look con un originale copricapo di piume che ha ulteriormente evidenziato la drastica trasformazione. Infine per impreziosire l'outfit ha aggiunto scintillanti gioielli Tiffany&Co. Il suo buzzcut diventerà la moda della primavera?