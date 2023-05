Il look felino di Jared Leto al Met Gala 2023: perché si è vestito da gatto sul red carpet Che ci fa un gatto sul red carpet del Met Gala 2023? È Jared Leto, che ha scelto questo look per rispettare il tema della serata. In versione felina anche Doja Cat e Lil Nas X.

A cura di Giusy Dente

Ufficialmente il suo nome è Costume Institute Gala, ma per tutti è semplicemente Met Gala. L'evento annuale, il più glamour e il più atteso del settore fashion, consiste in una serata di beneficenza, organizzata per raccogliere fondi da destinare al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Gli ospiti sono chiamati a rispettare un rigido dress code. Il tema del Met Gala 2023 era "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", dunque un omaggio al grande stilista scomparso nel 2019. Jared Leto ha centrato in pieno il tema, aggiudicandosi anche il titolo di outfit più originale.

Perché Jared Leto si è vestito da gatto

Il Met Gala ha sempre abituato il pubblico ad outfit spettacolari e stravaganti. Qualcuno ha fatto la storia del costume e della moda: basti pensare a Zendaya con l'armatura da Giovanna d'Arco, a Katy Perry con le ali sul red carpet, a Blake Lively e il suo vestito che cambiava colore o ancora a Kim Kardashian che l'anno scorso ha partecipato indossando un abito appartenuto a Marilyn Monroe.

Jared Leto anche quest'anno ha puntato sull'effetto sorpresa, nel massimo rispetto del tema sella serata, dunque l'omaggio a Karl Lagerfeld. Lui è una presenza fissa al Met Gala, dove non si è mai smentito in quanto a originalità. Nel 2022 ha sfilato in coppia con Alessandro Michele, vestiti da gemelli. Nel 2019 si è presentato all'evento indossando un saio rosso ricoperto di cristalli e portando la sua testa mozzata a mo' di borsetta. Stavolta si è invece vestito da gatto!

Il riferimento è a Choupette, l'amatissimo gatto di Karl Lagerfeld. Era a tal punto affezionato all'animale domestico, da avergli lasciato parte del suo testamento! Il legame tra Jared Leto e lo stilista è molto forte: sarà proprio lui a vestirne i panni in un film di prossima uscita.

Gli altri "outfit felini" al Met Gala 2023

Jared Leto non è stato il solo a ispirarsi a Choupette, per il look del Met Gala 2023. Ha avuto la stessa idea anche Doja Cat, altra artista che non è affatto nuova ad outfit strabilianti. Alle sfilate di Parigi si è presentata con un look rosso fuoco, interamente ricoperta di cristalli sul corpo e sul viso! Stavolta ha optato per uno scintillante abito lungo con schiena nuda, completato con una maschera felina.

In versione gatto sul red carpet c'era anche Lil Nas X, che ha stupito i presenti con un outfit di grande impatto visivo realizzato dal team di Pat McGrath, che si è occupato dell'ideazione e della realizzazione. Scintillante total look argentato per lui, tempestato di perle e cristalli, con preziosa maschera sul viso e baffi felini.