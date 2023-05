Nudo e coperto di cristalli in tutto il corpo: l’omaggio nascosto nel look di Lil Nas X al Met Gala Al Met Gala non mancano mai look sopra le righe: quest’anno il più originale è stato sicuramente il rapper Lil Nas, che ha sfilato coperto solo da glitter e perle.

A cura di Beatrice Manca

Il Met Gala, l'evento più mondano di New York, è famoso per le bizzarìe in fatto di stile e per i look eccentrici dei suoi protagonisti. Quest'anno il tema della serata era un omaggio a Karl Lagerfeld e ci si sarebbe potuti aspettare un dress code sobrio e ricercato. Sul red carpet del Met Gala le star hanno sfoggiato abiti vintage e look in bianco e nero, ma il rapper Lil Nas X ha osato con un body painting ‘felino' in omaggio a Choupette, la gatta del Kaiser Karl.

Lil Nas X omaggia Choupette

Al Met Gala 2023 non sono mancati gli omaggi alla gatta Choupette, dal costume di Jared Leto all'abito di Doja Cat. Il rapper Lil Nas X però ha portato la citazione a un nuovo livello: anziché coprirsi di pelliccia si è presentato vestito solo di perle e cristalli Swarovski, con un body painting scintillante in glitter color argento che lo copriva dalla testa ai piedi. Il rapper indossava solo un perizoma e un paio di stivali con la zeppa, e aveva il volto coperto da una maschera con perle e vibrisse ‘feline'. Il tocco finale? La manicure con gli artigli!

Lil Nas X in Dior Homme

Chi ha realizzato il body painting di Lil Nas X

Lil Nas X è famoso per il suo stile imprevedibile e anticonformista, sul red carpet e fuori. Più che un gatto, al Met Gala 2023 sembrava una divinità greca vestita di luce e perle. Non sappiamo quante ore di lavorazione abbia richiesto questo particolare body painting, né quanti cristalli Swarovski siano stati applicati sul corpo.

Lil Nas X

Sappiamo però che la magia è opera della make up artist Pat McGrath, che su Instagram ha condiviso con orgoglio il risultato. L'unico capo di abbigliamento del rapper è firmato Dior Men mentre la manicure è stata realizzata dalla nail artist Temeka Jackson. Ancora una volta è lui il più eccentrico (e luminoso) dell'evento!