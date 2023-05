Met Gala 2023: tutti i look delle star sul red carpet Agli ospiti del Met Gala 2023 è stato chiesto di interpretare il tema “Karl Lagerfeld: a Line of Beauty”. Ecco come hanno rispettato il dress code i presenti, da Rihanna a Kim Kardashian a J-LO.

A cura di Giusy Dente

J–Lo in Ralph Lauren, Naomi Campbell in Chanel, Gisele Bundchen In Chanel Haute Couture

Il Metropolitan Museum of Art di New York ha ospitato, come di tradizione, il Met Gala 2023, che si è svolto lunedì 1 maggio. L'evento mondano per eccellenza del fashion system ha scelto come tema della serata un omaggio a un grande stilista: Karl Lagerfeld. Gli ospiti hanno rispettato il dress code inserendo, nei loto outfit, elementi cari al Kaiser della moda: il red carpet è stato un tripudio di camelie, perle bianche, black&white, abiti effetto sposa. Mentre per Paris Hilton è stata la prima volta all'evento, sulla famosa scalinata si sono rivisti molti volti che invece in passato hanno già calcato la passerella. Hanno fatto il loro ritorno Kim Kardashian, Rihanna, Naomi Campbell. Ecco alcuni dei look della serata.

Sul red carpet sfilano gli abiti da sposa

Non è un caso, che il Met Gala 2023 abbia avuto così tanti abiti bianchi sul red carpet: alcuni dei presenti hanno scelto look d'ispirazione nuziale, simili ad abiti da sposa. Infatti Karl Lagerfeld amava particolarmente questo colore ed era solito chiudere i suoi show di alta moda proprio con un abito da sposa.

Gisele Bundchen In Chanel Haute Couture

Ha interpretato in questa direzione il tema della serata Penelope Cruz per esempio, ma come lei anche Dua Lipa: entrambe hanno sfilato come due principesse. La cantante, in particolare, ha indossato un abito vintage del 1992, che indossato in passerella da Claudia Schiffer. Total white anche per Rihanna, con pancione in vista.

Penelope Cruz in Chanel

La cantante è infatti in attesa del secondo figlio e ha partecipato all'evento col compagno ASAP Rocky, inserendo nel look le camelie tanto care a Lagerfeld. Infine bianco an che per Irina Shayk e Gisele Bundchen. Completamente sul versante opposto Pedro Pascal, che ha acceso il red carpet in un look rosso fuoco con gli shorts, una delle poche macchie di colore della serata.

Rihanna in Valentino Haute Couture

Kim Kardashian vestita di perle

Dopo il look spettacolare dello scorso anno, Kim Kardashian ha nuovamente fatto centro, non deludendo le aspettative altissime nei confronti dell'outfit del 2023. L'imprenditrice ha indossato un look impreziosito da decine di migliaia di perle, posizionate in modo strategico costruendo un corpetto e una gonna.

Kim Kardashian in Schiaparelli

I look "felini" sul red carpet

Doja Cat e Jared Leto hanno interpretato il tema della serata in modo davvero originale. La rapper ha indossato un lungo abito scintillante con schiena nuda, completato con orecchie da gatto. Ha utilizzato anche delle protesi facciali, per rendere i lineamenti del viso più "felini" in corrispondenza del naso, della bocca da gatto e degli occhi.

Jared Leto, invece, ha indossato addirittura un completo furry con tanto di grossa testa a riproduzione di quella di un gatto, con lunghi baffi e occhi azzurri. Ma non un gatto qualunque! Per entrambi la fonte d'ispirazione era Choupette, l'amatissimo gatto bianco di Karl Lagerfeld.

Jennifer Lopez tra seta e velluto

La cantante ha preso parte all'evento da sola: non c'era Ben Affleck in sua compagnia. La cantante si è affidata allo stesso brand che ha realizzato i tre abiti da sposa della seconda festa di nozze: Ralph Lauren. Jennifer Lopez a sfoggiato una creazione con scollo all'americana, realizzata in seta rosa e velluto nero, con pancia e schiena nudi. Ha completato il look da diva con guanti e veletta.