Ode a Pedro Pascal, che con gli shorts al Met Gala ci libera dalla mascolinità tossica Pochi attori, alla soglia dei 50 anni, avrebbero avuto il coraggio di presentarsi al Met Gala con le gambe in bella vista: Pedro Pascal è la liberazione che stavamo aspettando.

A cura di Beatrice Manca

Alla soglia dei cinquant'anni, l'attore Pedro Pascal non solo è diventato un idolo della generazione Z diventando un meme di TikTok, ma ha anche dimostrato di saper giocare con lo stile come (e meglio) dei suoi coetanei più giovani. Sul red carpet del Met Gala 2023 ha sfoggiato un look rosso fuoco – unica macchia di colore in una serata dominata dai look black'n'white – con i pantaloncini corti.

Il look rosso fuoco di Pedro Pascal al Met Gala 2023

Che Pedro Pascal, attore di The Last Of Us, sia uno dei volti più interessanti in circolazione è fuori discussione. L'attore, 48 anni, ha alzato l'asticella dello stile presentandosi al Met Gala 2023 con un ensamble firmato Valentino (direttamente dalla collezione Autunno/Inverno 2023-24) che lasciava le gambe in bella vista. L'outfit era composto da una camicia rosso fuoco abbinata al cappotto sartoriale, da una cravatta nera e da shorts neri molto corti, quasi da scolaretto.

Pedro Pascal in Valentino

Infine: calzettoni e stivaletti stringati. Quanto c'entrava l'outfit con il tema di quest'anno, cioé l'omaggio a Karl Lagerfeld? Poco, forse, a parte qualche citazione della cravatta nera. Ma non importa: il look audace lo ha reso uno dei protagonisti social del Met Gala – tra fan in adorazione e anche qualche battuta sul fatto che si fosse dimenticato i pantaloni.

Pedro Pascal in Valentino

Pedro Pascal e la nuova mascolinità che non ha paura della moda

Pochi attori, arrivati alla mezza età, avrebbero avuto il coraggio di presentarsi all'evento moda dell'anno con un paio di pantaloncini corti e le ginocchia in primo piano. Ma non Pascal, il suo stile intreccia una vena estroversa e uno spiccato senso di IDGAFness, come direbbero gli inglesi, cioé di sano menefreghismo per le regole e le convenzioni sociali. Pedro Pascal se ne frega e questo lo rende ancora più sexy (fato un giro tra i commenti per credere). Indossa il fucsia, i colori accesi, i pantaloni corti e non perde un grammo della sua mascolinità che, tutt'altro che tossica, tutt'altro che fragile, fiorisce con uno stile fluido e colorato. E non a caso è in lizza per un reboot del Gladiatore. Quelle che fino ad ora venivano considerate ‘stravaganze stilistiche' per attori più giovani o per il pubblico queer, con lui diventano semplicemente il lessico di un nuovo guardaroba maschile. Libero e super cool. Grazie Pedro Pascal, che ci dimostri che la moda non è solo un gioco da ragazzi.