Alton Mason, il primo modello nero di Chanel al Met Gala 2023: perché ha indossato un abito da sposa Alton Mason per omaggiare Karl Lagerfeld e Chanel al Met Gala ha reinterpretato l’abito da sposa, tra ricami di pizzo, trasparenze, perline e chiffon.

A cura di Giusy Dente

Alton Mason in Kard Lagerfeld

Tra debutti e ritorni, il Met Gala 2023 è stato come sempre affollatissimo di celebrities. La serata è la più glamour del fashion system, la più attesa: viene organizzata per raccogliere fondi da destinare al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Al tempo stesso, segna l'apertura dell'annuale mostra dell'istituto, che ispira anche il tema della serata. Quest'anno si tratta di un'esposizione dedicata al Kaiser della moda e quindi ai presenti è stato chiesto un dress code ispirato a: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Ecco come lo ha interpretato il modello Alton Mason.

Chi è Alton Mason

La lunga carriera di Karl Lagerfeld tocca anche la Maison Chanel, di cui è stato Direttore Creativo dal 1983, lavorando in direzione della reinterpretazione dei codici stilistici più iconici del brand. E Chanel è anche la Casa di moda che segna in modo decisivo la carriera di Alton Mason. Classe 1997, origine giamaicano-ghanaiana: è il primo modello nero ad aver sfilato per Chanel. Ha calcato la passerella proprio per volontà di Lagerfeld.

I due sono stati amici fino alla morte dello stilista, che lo ha voluto prima nella campagna fotografica della Primavera 2019 della sua etichetta omonima, poi nella sfilata Métier d'art di Chanel del 2018, quella che ha segnato il primato del modello, che ha poi lavorato anche con altri prestigiosi brand in questi anni, tra cui Yeezy e Louis Vuitton.

Il significato del look di Alton Mason al Met Gala 2023

Alton Mason, primo modello maschio nero ad aver sfilato su una passerella Chanel, si è imposto con un look total white d'ispirazione nuziale. È stata una tendenza gettonata sul red carpet del Met Gala 2023, perché proprio con un vestito da sposa bianco Karl Lagerfeld era solito chiudere i suoi show Chanel. Per questo motivo, diverse celebrities hanno puntato su questo elemento, così da rispettare il tema della serata e omaggiare lo stilista.

Come Alton Mason anche Penelope Cruz, Rihanna, Gisele Bundchen. Il modello ha stupito tutti indossando una creazione personalizzata firmata Karl Lagerfeld, progettata dall'attuale Direttore creativo Hun Kim. Il look si ispira chiaramente allo stile nuziale caro a Lagerfeld, tra pizzo bianco e trame di perline; presenta spalline imbottite e maniche con guanti senza dita incorporati. Ha completato il look con un paio di stivali bianchi (an che questi impreziositi dal pizzo) e immancabile velo lungo in chiffon con bouquet di stoffa.