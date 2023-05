Kendall Jenner al Met Gala 2023 sfila senza gonna: body di paillettes e maxi zeppe sul red carpet Kendall Jenner è una presenza fissa al Met Gala. Quest’anno è tornata sul red carpet dell’evento con un audace look scintillante.

A cura di Giusy Dente

Kendall Jenner in Marc Jacobs, gioielli Lorraine Schwartz Jewelry

Anche quest'anno il Met Gala 2023 è stato affollato di celebrities. Dal debutto di Paris Hilton, per la prima volta all'evento, al ritorno di volti noti della serata come Rihanna, Jared Leto e Kim Kardashian, come sempre sul red carpet gli ospiti hanno dato il meglio in fatto di stile. E come sempre, tutti hanno dovuto rispettare un dress code. Ai presenti è stato chiesto di indossare outfit a tema: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Dunque tutti hanno in diverso modo omaggiato lo stilista. Ha preso parte alla serata anche Kendall Kenner, che col Kaiser della moda ha lavorato agli inizi della carriera.

Kendall Jenner omaggia Karl Lagerfeld

Kendall Jenner è una presenza fissa ai Met Gala: vi ha partecipato otto volte dal 2014 a oggi, distinguendosi sempre con le sue scelte di stile. Quest'anno ha sfilato sul red carpet omaggiando uno stilista a lei molto caro, Karl Lagerfeld, con cui in passato ha anche lavorato.

Kendall Jenner in Marc Jacobs, gioielli Lorraine Schwartz Jewelry

Aveva appena 19 anni quando lui le scattò delle foto a 31 rue Cambon, nel leggendario appartamento parigino di Gabrielle Chanel. Nel ritratto della giovane modella compare anche Choupette, l'amatissimo gatto dello stilista. Ed è stata lei a chiudere, in abito da sposa, la sfilata di Chanel del 2015. Proprio i look nuziali così cari allo stilista sono stati gettonatissimi sul red carpet.

Kendall Jenner in Marc Jacobs, gioielli Lorraine Schwartz Jewelry

Kendall Jenner col body di paillettes al Met Gala

Kendall Jenner al Met Gala 2023 ha puntato su un audace look con gambe in primo piano, disegnato da Marc Jacobs: body nero sgambato tempestato di paillettes con colletto bianco a contrasto e maniche ad aletta, lunghe fino al pavimento a mo' di mantello. L'ha abbinato a un paio di platform gotici stringati, con plateau e tacco vertiginoso. Sono un modello portato per la prima volta in passerella dalla Maison per l'Autunno/Inverno 2016-2017, qui personalizzato con paillettes scintillanti.

Kendall Jenner in Marc Jacobs, gioielli Lorraine Schwartz Jewelry

Forse non erano proprio il massimo della comodità, difatti a fine serata li ha sostituiti con un paio di più pratiche Mary Jane firmate Jimmy Choo col tacco più basso. Capelli legati in una coda di cavallo alta per la modella, che ha optato per un make-up molto naturale, mettendo il viso in risalto grazie a un paio di scintillanti e preziosi orecchini a bottone in diamanti di Lorraine Schwartz Jewelry.