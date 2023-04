Carolina di Monaco nel testamento di Karl Lagerfeld: eredita i mobili della casa di Parigi Ci sarebbe anche Carolina di Monaco tra gli eredi nominati da Karl Lagerfeld prima di morire. Ma il testamento dello stilista è una questione spinosa.

Carolina Di Monaco e Karl Lagerfeld

Ci sono legami destinati a durare nel tempo, legami che da semplici collaborazioni professionali si trasformano in qualcosa di più: in sincere amicizie che vanno oltre il tempo, i ruoli pubblici e lo spazio. Così è stato per Carolina di Monaco e Karl Lagerfeld. Quest'ultimo, proprio per onorare il rapporto con la figlia maggiore di Grace Kelly, ha deciso di inserirla nel suo testamento: la principessa figura come erede di parte del patrimonio dello stilista, morto nel 2019 a causa di un tumore al pancreas.

Carolina di Monaco e Karl Lagerfeld, amici per 50 anni

La principessa Carolina di Monaco e Karl Lagerfeld sono stati amici per 50 anni, fino alla morte dello stilista. Si conobbero a Parigi negli anni '70: lui lavorava per Chloé quando la figlia di Grace Kelly partecipò a un servizio fotografico per Vogue America nell'appartamento Saint-Sulpice di Lagerfeld a Parigi. In quell'occasione indossò proprio gli abiti della Maison francese.

Carolina Di Monaco

Da quel momento i due divennero amici: la Grimaldi continuò a indossare le creazioni di Lagerfeld in occasioni pubbliche e informali, presenziando sempre alle sfilate. Il legame è in qualche modo andato avanti anche dopo la morte del designer. Infatti Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi è diventata testimonial di Chanel, Casa di moda che Lagerfeld ha diretto per anni.

Carolina Di Monaco

A chi andrà il patrimonio di Karl Lagerfeld

Secondo il magazine francese Le Point, Carolina di Monaco figurerebbe tra gli eredi di Karl Lagerfeld. Proprio la principessa sarebbe tra i beneficiari del testamento redatto dallo stilista prima di morire. Lei e altri tre amici del direttore creativo di Chanel, dovrebbero ereditare i mobili del lussuosissimo appartamento parigino. Lagerfeld ha pensato proprio a tutto: pare che nel testamento abbia anche specificato che sia la Grimaldi a scegliere i suoi arredi preferiti, parte di una sconfinata e preziosa collezione messa insieme dal designer nel corso di una vita intera.

Karl Lagerfeld

Non si sa quando la principessa potrà effettivamente entrare in possesso dei beni, perché la questione del testamento è spinosa. Da un lato, nessuno dei nominati ha potuto reclamare quanto dovuto a causa dei debiti che il designer aveva contratto in vita. A rendere più difficile la divisione c'è anche un'altra questione: molti beni sono in comproprietà con altre aziende.

Tra i beneficiari, oltre a Carolina di Monaco, ci sono anche altre persone tra cui dividere il sostanzioso patrimonio dello stilista: l'amico fidato Baptiste Giabiconi, il collaboratore Sebastien Jondeau, la sua ex governante Françoise Caçote, il figlioccio Hudson Kroening. C'è poi Choupette. Chi è? È il suo amato gatto di Birmania, che dovrebbe ereditare 1,5 milioni di euro!