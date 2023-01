Trentamila cristalli rossi su viso e corpo: Doja Cat infiamma le sfilate di Parigi La cantante Doja Cat si è presentata alla sfilata parigina di Schiaparelli con un look infernale che ha richiesto 5 ore al trucco, migliaia di cristalli e tanta, tantissima pazienza.

A cura di Beatrice Manca

A Parigi è iniziata la settimana dell'Haute Couture, evento che ha richiamato nella capitale francese star internazionali e i loro look sbalorditivi. Tra le tante star che hanno animato il parterre della sfilata Schiaparelli una ha lasciato tutti senza fiato: Doja Cat ha fatto il suo ingresso alla sfilata coperta dalla testa ai piedi di cristalli rosso sangue, un look "infernale" che ha richiesto quasi 5 ore di trucco e 30mila cristalli Swarosvski.

Doja Cat alla sfilata Schiaparelli

Alta Moda fa rima con meraviglia ed esagerazione, ma la cantante Doja Cat ha veramente alzato le aspettative. Il look per la sfilata di Schiaparelli, realizzato con l'aiuto dello stylist Brett Alan Nelson, si componeva di un bustino di seta, una gonna ricoperta di perline di legno laccato e un paio di stivali rossi abbinati che simulavano le dita dei piedi, tutto rosso fuoco. Il look è stato ribattezzato dalla stessa artista "Doja's Inferno" in omaggio alla sfilata di Schiaparelli ispirata all'opera di Dante Alighieri. Ma il tocco veramente diabolico era nel make up: la cantante era coperta di vernice rossa e cristalli dalla testa ai piedi.

Doja Cat alla sfilata Haute Couture di Schiaparelli

Come è stato realizzato il look di Doja Cat

Dietro il look infernale di Doja Cat ci sono 5 ore al trucco (4 ore e 58 minuti, ad essere precisi) 30mila cristalli e tanta, tantissima pazienza. La make up artist Pat McGrath ha condiviso un video in timelapse in cui mostra il lavoro del team in sala trucco: dopo il bodypaint, una squadra di professionisti ha applicato a mano, uno a uno, i cristalli sul viso e sul corpo di Doja Cat: la testa, le orecchie, il collo, il petto e le braccia erano completamente ricoperte di Swarovski rossi. Le sfilate Haute Couture sono appena iniziate, ma Doja Cat si annuncia già come potenziale vincitrice del look più sbalorditivo.