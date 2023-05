Karlie Kloss è una dea della maternità a Cannes: mostra il pancione con l’abito monospalla La top model Karlie Kloss è incinta e l’abito con taglio impero sfoggiato sul tappeto rosso di Cannes metteva in risalto il pancione che cresce.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Cannes prosegue e ogni sera le star sul red carpet incantano con i loro look romantici o scintillanti. Tra le protagoniste della serata di giovedì 18 maggio c'è sicuramente Karlie Kloss che ha sfilato sul red carpet mostrando il pancione che cresce. La top model infatti è incinta: dopo l'abito premaman sfocato del Met Gala ha stupito tutti ancora una volta con abito da dea greca completato dalla veletta.

Karlie Kloss con l'abito da dea greca

Karlie Kloss è stata invitata alla prima del nuovo film della saga di Indiana Jones, The Dial Of Destiny. Sul tappeto rosso è apparsa radiosa con un abito monospalla plissettato in una morbida tonalità di colore tra i giallo e il verde. Il vestito, firmato Dior, era caratterizzato dal taglio impero che esaltava il pancione sempre più evidente e da un drappeggio sulla spalla che terminava a mo' di mantello dietro la schiena.

Karlie Kloss in Dior

La veletta di Karlie Kloss a Cannes 2023

La top model ha abbinato l'abito a un paio di scarpe coordinate e ha completato il look con uno chignon tirato con un sottile cerchietto che riprendeva il colore del vestito. Ma sull'acconciatura ha sfoggiato un accessorio insolito: la veletta sul viso, un vezzo da vera royalty! Scommettiamo che farà tendenza?

Leggi anche Il ritorno di Johnny Depp dopo il processo: sfila a Cannes con la coda e gli occhi truccati