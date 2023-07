Karlie Kloss ha partorito: l’ex angelo di Victoria’s Secret è diventata mamma per la seconda volta Karlie Kloss e Joshua Kushner hanno dato il benvenuto al secondo figlio: il fratellino di Lavi, il primogenito del 2021, è nato l’11 luglio ma i genitori hanno dato l’annuncio solo nelle ultime ore. “Benvenuto al mondo” ha scritto l’imprenditore sposato con l’ex angelo di Victoria’s Secret.

A cura di Gaia Martino

La top model Karlie Kloss è diventata mamma per la seconda volta. È nato il secondo figlio con il marito Joshua Kushner, imprenditore americano di successo. È stato lui a condividere la notizia con i followers: "Benvenuto al mondo" è la didascalia del post che ritrae il bebè accompagnata dalla data di nascita, l'11 luglio 2023. Si tratta di un fratellino per il primo figlio, Levi Joseph, nato nel 2021.

La coppia aveva annunciato la seconda gravidanza durante il Met Gala lo scorso maggio 2023: l'ex modella di Victoria's Secret mostrò il suo pancione in un abito nero aderente. "Questa è la serata più importante della moda. Sono sorpresa di essere riuscita a tenerla segreta così a lungo", le parole dichiarate durante quella serata. Karlie Kloss dal 2012 è legata al marito, il cui fratello, Jared Kushner, è il genero di Donald Trump. È stato suo consigliere senior durante la presidenza di Trump ed è un investitore in Oscar Health.

Karlie Kloss: "Lui è la mia anima gemella"

Karlie Kloss e Joshua Kushner stanno insieme dal 2012. La top model, una delle più apprezzate al mondo, ex "angelo" di Victoria's Secret, da quando ha conosciuto il marito ha cambiato la sua vita. Lui le fece la proposta di matrimonio con un anello di diamanti molto prezioso e pochi mesi dopo convolarono a nozze. Si sono sposati nell'ottobre del 2018 e nel 2021 è nato il loro primogenito, un fratellino per il nuovo arrivato nato 3 giorni fa. "Ho incontrato, sposato e sono follemente innamorata della mia anima gemella" disse lei in un'intervista nel 2020. "Lui è il mio partner di vita, è il mio migliore amico, è la mia metà. Non pensavo di poter amare qualcuno così come amo lui, mi sento come se fossi cresciuta con lui. L'ho incontrato quando avevo 19 anni e penso di essere cresciuta molto da allora e con lui continuo a farlo".