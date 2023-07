Kit Harrington e Rose Leslie sono diventati genitori per la seconda volta Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori per la seconda volta. L’attrice di Game of Thrones ha dato alla luce una bambina, di cui però ancora non si conosce il nome.

A cura di Ilaria Costabile

Le due star di Game of Thrones sono diventati genitori per la seconda volta, l'attrice ha infatti dato alla luce una bambina, di cui non si conosce ancora il nome. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi i due, che non hanno account social personali, sarebbero felicissimi.

L'annuncio della gravidanza a febbraio

Rose Leslie era stata avvistata, proprio due settimane fa, come riportato dal Daily Mail, mentre passeggiava con la sorella Portia, tra le strade di Londra, indossando un largo vestito a fiori che, in qualche modo, le coprisse la pancia. L'annuncio della seconda gravidanza era stato dato dall'attore durante un'intervista lo scorso febbraio al The Tonight Show With Jimmy Fallon, in cui Harington dichiarava: "Sono terrorizzato", per poi aggiungere qualche considerazione in merito alla differenza che c'è tra primo e secondo figlio:

Con il primo figlio cammini sulle nuvole, balli nei prati in fiori per nove mesi. L'uomo soprattutto. Con il secondo figlio, il controllo della realtà avviene prima. Diventi pratico molto più velocemente

In quell'occasione, poi, aveva rivelato che avevano dato la notizia anche al loro primogenito, ma non sono ben sicuri che abbia tutto chiaro: "Stiamo cercando di prepararlo per questo. Indichiamo la pancia di Rose e diciamo: “Il bambino della mamma".

Kit Harington e Rose Leslie insieme dal 2011

Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori per la prima volta nel febbraio 2021 e in quell'occasione la gravidanza era stata annunciata, completamente a sorpresa, a distanza di circa un paio di mesi dal parto. I due si sono conosciuti sul set di Game of Thrones nel 2011 e da quel momento non hanno mai smesso di stare insieme. Nel 2017, infatti, si sono fidanzati, per poi sposarsi in Scozia nel 2018. L'allargarsi della famiglia non fa altro che saldare, ancora di più, il loro amore.