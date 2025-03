Ed Westwick di Gossip Girl papà, è nato il primo figlio con Amy Jackson: “Benvenuto Oscar Alexander”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ed Westwick è diventato papà per la prima volta. L'attore, noto per il celebre ruolo di Chuck Bass nella serie Gossip Girl, e la moglie Amy Jackson hanno accolto in famiglia il piccolo Oscar Alexander. La bella notizia con un post pubblicato su Instagram nella serata del 24 marzo. I due sono una coppia dal 2021 e lo scorso agosto sono convolati a nozze con una romantica cerimonia in Italia. L'annuncio della gravidanza della modella lo scorso ottobre sui social.

L'annuncio della nascita del primo figlio

È con alcuni teneri scatti pubblicati su Instagram che Ed Westwick e la moglie hanno dato la bella notizia a tutti coloro che li seguono. Si tratta di due foto in bianco e nero in cui l'interprete di Chuck Bass e la modella tengono in braccio il figlio, che hanno scelto di chiamare Oscar Alexander. "Benvenuto la mondo piccolo ragazzo. Oscar Alexander Westwick", hanno scritto come didascalia ad accompagnare le immagini. Tra i commenti tantissimi messaggi di congratulazioni, anche da parte di fan dell'attore e di Gossip Girl, che da sempre hanno seguito le vicende del neo papà. Nella serie il suo personaggio è convolato a nozze con Blair Waldorf, interpretata da Leighton Meester.

L'amore tra Ed Westwick e Amy Jackson

Ed Westwick e Amy Jackson si sono conosciuti nel 2021 al circuito di Silverstone, in Inghilterra, tramite un amico in comune. Dopo una fase iniziale vissuta lontana dai riflettori, nel 2022 hanno ufficializzato la loro relazione. La prima uscita pubblica di coppia è avvenuta in occasione del red carpet del Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita. L'amore tra loro procedeva a gonfie vele, tanto che hanno deciso di fare il grande passo e diventare marito e moglie: la proposta di matrimonio è arrivata nel 2024 durante un viaggio in Svizzera, quando l'attore si è inginocchiato davanti alla compagna. Il matrimonio vero e proprio, poi, nell'agosto di quest'anno in Italia, nel castello di Rocca del Cilento. la modella è già mamma di un bambino nato dalla sua precedente reazione, il piccolo Andrea.