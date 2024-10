Ed Westwick di Gossip Girl diventerà papà, la moglie Amy Jackson è in attesa del loro primo figlio

video suggerito

Ed Westwick e Amy Jackson sono in attesa del loro primo figlio. L'annuncio è arrivato tramite un carosello di fotografie pubblicate sui profili Instagram di entrambi. Nelle immagini la modella e attrice britannica, al fianco dell'attore, mostra il pancione. Kelly Rutherford, che ha recitato con Ed Westwick nella serie tv Gossip Girl, è stata tra le prime a congratularsi con la coppia.

Ed Westwick papà, la moglie Amy Jackson è incinta

Nelle fotografie condivise sui rispettivi profili Instagram, Ed Westwick e Amy Jackson appaiono più complici che mai, stretti l'uno all'altra. Impossibile, però, non notare il pancione dell'attrice. È con questo carosello di scatti che la coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Tra i centinaia di messaggi di congratulazioni anche quello di Kelly Rutherford, ex collega di set di Ed Westwick nella serie Gossip Girl che ha reso celebri entrambi.

La storia d'amore tra Ed Westwick e Amy Jackson

Ed Westwick e Amy Jackson si sono conosciuti nel 2021 al circuito di Silverstone tramite un amico in comune. Dopo una fase iniziale lontana dai riflettori, nel 2022 hanno ufficializzato la loro storia d'amore. I due sono usciti allo scoperto sui social e successivamente si sono presentati insieme ad un red carpet. La proposta di matrimonio è arrivata a gennaio 2024, in occasione di un viaggio in Svizzera. Sono convolati a nozze il 25 agosto di quest'anno in Italia, nel Castello di Rocca Cilento. "Il viaggio è appena iniziato" scriveva l'interprete di Chuck Bass a corredo delle fotografie del matrimonio. E ancora: "Con il sole che tramonta alle spalle, circondati dai nostri carissimi amici e familiari, ci siamo scambiati i voti in un momento che ricorderemo per sempre". Ora, la coppia è pronta ad allaragre la famiglia. Amy Jackson è già madre di Andreas Jax, nato dalla precedente relazione con George Panayiotou.

