La mamma di Ultimo a New York con Jacqueline Luna Di Giacomo, la nascita del primo figlio sempre più vicina Manca sempre meno alla nascita del primo figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Per stare vicino alla 'nuora', la mamma del cantante Anna Sanseverino è volata a New York, come mostrano alcuni scatti su Instagram. "Nonna Anna", ha scritto la 24enne.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno alla nascita del primo figlio di Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo. Sono passati cinque mesi dall'annuncio della gravidanza e il pancione della futura mamma cresce sempre di più. Per starle accanto è partita per New York anche Anna Sanseverino, mamma del cantante, con cui ha condiviso alcuni scatti su Instagram. Nessuna traccia invece di Hater Parisi, che sembra continuare a prendere le distanze dalla figlia.

Le foto di Jacqueline con la mamma di Ultimo a New York

Come mostrano alcuni scatti condivisi su Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo sta passando l'ultimo periodo della gravidanza insieme alla mamma di Ultimo. Anna Sanseverino è infatti volata a New York per stare accanto al figlio e alla ‘nuora'. Le due donne passeggiano insieme a Central Park e si mostrano sorridenti e felici, pronte ad accogliere il bebè in arrivo. A legarle uno stretto rapporto, tanto che la mamma di Ultimo considera la 24enne come una figlia e, una volta saputo che sarebbe diventata nonna, le aveva scritto una dolce dedica sui social: "Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava, ma ora sta per arrivare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche”.

Il trasferimento a New York a settembre

A inizio settembre Ultimo e Jacqueline avevano annunciato l'intenzione di lasciare l'Italia e far nascere il loro primo figlio negli Stati Uniti. E così è stato: poco dopo si sono temporaneamente trasferiti a New York, dove rimarranno almeno fino all'arrivo di ‘baby E'. "La cosa più bella di questa città è che chiunque sembra uscito da un film, questa bambina mi ha appena guardato la pancia stupita. È troppo bello qui", aveva raccontato la futura mamma in alcune storie Instagram, mostrandosi entusiasta della permanenza nella Grande Mela. Le passeggiate a Central Park con la cagnolina Toffee e con il compagno sono una delle attività che fa più spesso, in attesa di diventare mamma per la prima volta.