Ultimo aspetta la nascita del primo figlio, la dedica: "Scusa per la confusione, ma è bello così" Nelle ultime ore Ultimo ha aggiornato il suo profilo Instagram per condividere con i fan la dedica scritta per il figlio che sta per nascere. La gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo è agli sgoccioli: "Scusa la confusione ma è bello così".

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore Ultimo ha condiviso un post dedicato al figlio che sta per nascere. Jacqueline Luna Di Giacomo è agli sgoccioli della gravidanza: entrambi sono volati in America diversi mesi fa, a New York, dove desiderano far nascere il loro primo figlio che, stando a quanto spoilerato da Antonello Venditti, si chiamerà Enea. Su Instagram il celebre cantante, futuro papà, ha mostrato due foto di sé steso su una spiaggia: nella didascalia alcune parole scritte per il bambino che sta per nascere.

Le parole di Ultimo per il figlio che sta per nascere

Sembrerebbero dei versi di una sua futura canzone quelli scritti da Ultimo nella didascalia del post condiviso poche ore fa sul suo profilo Instagram. O forse sono solo parole dedicate al bambino che presto lo renderà papà. "Avrai preso da me se a scuola sarai distratto. Non ti auguro niente anzi ti auguro tutto. Scusa la confusione ma è bello così. Ho un labirinto nel cuore e ti immagino qui" ha scritto, e poi ancora: "A regalarmi parole, risate e anche pianti. Ma solo per me. Vorrei prenderti il cielo, foreste e dipinti. Pregherò perché tu possa sempre sentirti".

Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata che porta in grembo il loro primo figlio, ha condiviso il post tra le stories scrivendo: "Un super papi". Entrambi sono emozionati e in attesa di conoscere il loro bebé. L'ultimo post di Jacqueline condiviso lo scorso 1 novembre recita infatti: "Bambino, era novembre degli anni '20 e mamma ti aveva nella pancia, non vedeva l'ora di conoscerti e ohhhhh era chiaro", le parole.

Antonello Venditti ha spoilerato il nome: si chiamerà Enea

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo avevano tenuto segreto il nome del figlio che sta per nascere. Ma, ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantautore romano, Antonello Venditti, ha fatto gli auguri alla coppia lasciandosi sfuggire il dettaglio che avrebbe dovuto tenere per sé: "Un abbraccio e un augurio fantastico a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò che stanno a New York e che aspettano un bambino che si chiamerà Enea".