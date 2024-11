Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori, è nato Enea

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori, è nato il piccolo Enea. Ad annunciarlo è il cantante che ha pubblicato su Instagram un post in cui ha mostrato le impronte dei piedini del suo primogenito. Tantissimi gli auguri da parte dei volti noti dello spettacolo che, subito, hanno commentato il post in cui Ultimo ha condiviso questo momento di gioia così grande per lui e la compagna.

Ultimo annuncia la nascita di Enea

"La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto" è così che Ultimo comunica sui social la nascita di Enea, il suo primo figlio, nato dall'amore con Jacqueline Luna Di Giacomo, condividendo il post anche tra le sue storie con in sottofondo una delle sue canzoni più note, ovvero La parte migliore di me. Da parte della neomamma, invece, ancora nessun commento che, però, non tarderà ad arrivare, dal momento che in questi mesi non sono mancati momenti di condivisione da parte della coppia, che ha raccontato passo dopo passo questa gravidanza, dall'annuncio durante il concerto a Roma, in cui il cantante ha chiamato sul palco la sua metà in dolce attesa.

La dedica prima della nascita di Ultimo

Solo qualche giorno fa su Instagram, il cantante aveva scritto alcuni versi, quasi a far intendere che fossero parole di una sua futura canzone, dedicate ovviamente al suo primogenito. Ultimo, infatti, si era lasciato ispirare dall'arrivo del piccolo Enea e in un insieme di desideri e speranze aveva scritto: "Avrai preso da me se a scuola sarai distratto. Non ti auguro niente anzi ti auguro tutto. Scusa la confusione ma è bello così. Ho un labirinto nel cuore e ti immagino qui" ha scritto, e poi ancora: "A regalarmi parole, risate e anche pianti. Ma solo per me. Vorrei prenderti il cielo, foreste e dipinti. Pregherò perché tu possa sempre sentirti".