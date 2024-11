video suggerito

Antonello Venditti spoilera il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: la gaffe in diretta tv Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo stanno per diventare genitori e adesso, grazie a Antonello Venditti, sappiamo anche il nome del bambino. Ospite da Mara Venier a Domenica In, il cantautore romano ha fatto gli auguri alla coppia e ha detto come si chiamerà il bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Niccolò Morriconi, in arte Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo stanno per diventare genitori e adesso, grazie a Antonello Venditti, sappiamo anche il nome del bambino. I due, che hanno scelto di far nascere il figlio a New York per fare in modo che abbia la doppia cittadinanza, avevano tenuto il nome segreto fino a ieri, quando ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantautore romano ha deciso di fare un augurio alla coppia, lasciandosi sfuggire un dettaglio che avrebbe dovuto tenere per sé.

Come si chiamerà il figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Ospite della puntata di Domenica In del 17 novembre è stato Antonello Venditti. Il cantante si è raccontato in una lunga intervista con Mara Venier, nella quale ha parlato del suo libro, ripercorrendo la sua vita e la sua carriera e rendendo noti anche momenti particolarmente difficili dai quali, però, è riuscito a venire fuori. Al termine della puntata, però, il cantautore ha deciso di fare un augurio speciale a Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, che stanno per diventare genitori.

"Un abbraccio e un augurio fantastico a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò che stanno a New York e che aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere", ha detto il cantante, spoilerando così il nome del piccolo, che fino a ieri era rimasto segreto.

Il rapporto tra Ultimo e Antonello Venditti

Ultimo e Antonello Venditti sono legati da un affetto che va oltre l'ambito professionale. Diverse volte, il giovane cantante ha invitato Venditti come ospite ai suoi concerti a Roma, l'ultima volta durante la scorsa estate, quando insieme avevano cantato "Notte prima degli esami" allo Stadio Olimpico. Oltre alla musica, però, li lega un bene sincero e proprio in virtù della confidenza che si è creata tra di loro negli anni, il cantautore era a conoscenza del nome del bambino. Chissà come l'avrà presa Niccolò.