video suggerito

Ultimo presto papà, la sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo vola a New York per il parto: “Zia è arrivata” Jacqueline Luna Di Giacomo ha annunciato sui social che sua sorella, Rebecca Jewel Manenti, è volata a New York, segno che la nascita del primo figlio con Ultimo è ormai imminente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Zia è arrivata!" Con queste parole Jacqueline Luna Di Giacomo ha annunciato sui social che sua sorella Rebecca Jewel Manenti è volata a New York. Poco più di una settimana fa anche la madre di Ultimo era partita alla volta della Grande Mela per stare vicino al cantante e alla sua compagna, in attesa dell'arrivo del loro primogenito.

La sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo vola a New York, manca sempre meno alla nascita del figlio di Ultimo

Come mostrano alcuni scatti condivisi su Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo sta passando l'ultimo periodo della gravidanza circondato dall'affetto delle sue amiche e della madre di Ultimo, Anna Sanseverino, volata a New York. Ad infoltire il gruppo di affetti c'è ora anche Rebecca Jewel Manenti, sorella maggiore di Jacqueline, nata dalla relazione tra Heater Parisi e Giorgio Manenti. Le due sorelle hanno un bellissimo rapporto, testimoniato anche dalle parole di Jacqueline scritte a corredo della foto con Rebecca: "Zia fa parte del gruppo". Il suo arrivo potrebbe essere il segno che il parto sia imminente.

Come si chiamerà il figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Il conto alla rovescia per la nascita del primo figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è iniziato. In molti si erano chiesti quale nome la coppia avesse scelto per il bambino e a dare una risposta ci ha pensato Antonello Venditti. A margine della puntata di Domenica In del 17 novembre in cui era ospite, il cantante ha scelto di fare un augurio ai futuri genitori: "Un abbraccio e un augurio fantastico a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò che stanno a New York e che aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere". La coppia, prima di allora, non aveva mai menzionato il nome del piccolo, a cui facevano riferimento chiamandolo "Baby E".