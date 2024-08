Ed Westwick e Amy Jackson sposi, i video delle nozze e la dedica dell’attore: “Verso l’eternità con te” Ed Westwick e Amy Jackson si sono sposati due giorni fa nel Cilento, in Campania. Su Instagram hanno reso pubbliche le foto del matrimonio a corredo di diverse dediche d’amore: “Il nostro viaggio appena iniziato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ed Westwick e Amy Jackson si sono sposati due giorni fa, il 25 agosto 2024, nella splendida cornice de Cilento, nel Castello di Rocca Cilento. L'attore celebre per il suo ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl ha giurato amore eterno alla fidanzata, attrice e modella britannica, conosciuta nel 2021, e nelle ultime ore a lei ha dedicato diverse parole d'amore.

La dedica di Ed Westwick per Amy Jackson dopo il matrimonio

"Navigando verso l'eternità con te…": così Ed Westwick rende pubblico il suo amore per Amy Jackson, sposata due giorni fa nella splendida cornice della Costiera Amalfitana e del Cilento, in Campania. A corredo delle foto delle nozze alcune dediche che l'attore ha scritto per la sua dolce metà: "Il panorama, il sole, le persone, ma soprattutto…tu", le parole in una stories. In un'altra ha poi aggiunto: "Quando vuoi gridarlo al mondo intero".

L'attore nel post carosello, contenente le foto del matrimonio, ha raccontato del giorno speciale: "La prima sera della celebrazione del nostro matrimonio è stata un sogno: street food napoletano e sushi dell'epico chef stellato Salavtore Lazzetta, Spicy Margaritas a non finire e balli sotto le stelle con le nostre persone preferite al mondo". A corredo di un'altra foto, Ed Westwick ha aggiunto: "Il nostro viaggio appena iniziato".

Il matrimonio tra Costiera Amalfitana e Cilento

Ed Westwick e Amy Jackson hanno scelto la Campania per celebrare il loro amore. L'evento è iniziato lo scorso venerdì con una crociera al tramonto a bordo della Motonave Patrizia: "Abbiamo navigato lungo la costa di Ravello, Positano e Sorrento fermandoci a Capri per un tuffo mentre il sole tramontava dietro i celebri Faraglioni. Il secondo giorno è stato il nostro Grande Giorno, e si è svolto presso lo storico Castello di Rocca Cilento, un castello del XVI secolo immerso tra le colline del sud Italia con vista panoramica sul mare" ha raccontato la coppia in un'intervista a Vogue. Il terzo giorno gli sposi hanno salutato gli ospiti ai Giardini del Fuenti, a Vietri sul Mare. In queste ore su Instagram sono spuntate le immagini scattate e i video registrati dagli invitati durante il weekend: tra i presenti anche Kelly Rutherford, Lily van der Woodsen di Gossip Girl.