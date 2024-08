video suggerito

Oggi il matrimonio della principessa Martha Louise di Norvegia con lo sciamano Verrett: i video venduti a Netflix La principessa Martha Louise di Norvegia sposerà oggi lo “sciamano” americano Durek Verrett, che tra i suoi seguaci annovera personalità del calibro di Gwyneth Paltrow e Antonio Banderas. Alla cerimonia non saranno ammessi fotografi e giornalisti: i diritti dell’esclusiva video sono stati venduti a Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nonostante il parere contrario della casa reale norvegese, per la principessa Martha Louise di Norvegia è arrivato il gran giorno. Sposerà oggi lo “sciamano” americano Durek Verrett, guida spirituale di personalità del cinema del calibro di Gwyneth Paltrow e Antonio Banderas alla cui vita la principessa ha deciso di legare la sua rinunciando ufficialmente a utilizzare il suo titolo (un impegno che non ha sempre mantenuto come nel caso della recente commercializzazione di un gin sulla cui etichetta ha utilizzato il titolo di principessa). La figlia del re Harald V e lo statunitense si sposeranno nel corso di una cerimonia privata riservata a pochi intimi che avrà come location un fiordo in una frazione di Geiranger, sulla costa occidentale della Norvegia.

Netflx e Hello! pubblicheranno video e foto del matrimonio

Alle nozze tra i due non sono ammessi fotografi o giornalisti. La coppia ha scelto infatti di vendere l’esclusiva delle immagini e dei video delle nozze alla rivista Hello! e a Netflix che saranno gli unici due canali ufficiali in grado di documentare l’evento. Il re la famiglia reale si sarebbero dichiarati contrari alla scelta della coppia di vendere l’esclusiva delle nozze e, per questo motivo, non compariranno nelle foto e nei video dell’evento. I festeggiamenti nuziali dureranno tre giorni.

L’amore tra la principessa Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Durek Verett

La principessa Martha Louise ha 52 anni e un matrimonio alle spalle. Sostiene di essere una “chiaroveggente” in grado di comunicar con gli angeli. Tale “abilità”” ha consentito alla donna di guadagnare attraverso la realizzazione di libri e corsi. Proprio la comune passione per l’esoterismo l’ha avvicinata a Verrett, californiano 49enne che si definisce uno “sciamano di sesta generazione”. Sostiene, inoltre, di essere stato un faraone in una vita precedente e che in quella vita la principessa di Norvegia fosse già stata sua moglie.