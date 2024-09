video suggerito

Chi è Durek Verrett, lo sciamano che ha sposato la principessa di Norvegia Martha Louise Durekk Verrett è lo sciamano 49enne che ha sposato la principessa norvegese Märtha Louise. Si tratta del secondo matrimonio per la 52enne, che si è svolto il 31 agosto nella storica fattoria Vinje. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La principessa Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Durek Verrett

Durek Verrett è lo sciamano, 49enne, neo sposo della principessa Märtha Louise di Norvegia. I due sono convolati a nozze lo scorso 31 agosto, con una cerimonia che ha suscitato non poca curiosità, dal momento che la loro unione non era vista di buon occhio dalla casa reale norvegese, eppure ha attirato invitati da tutto il mondo. Già dal 2022 la principessa ha rinunciato ai suoi obblighi reali, per poter coltivare la sua passione e aprire un centro spirituale, seguito anche da personaggi di spicco.

Chi è Durek Verrett, lo sciamano marito della principessa di Norvegia Martha Louise

Il nome di Durek Verrett è particolarmente noto, soprattutto in America, dove è conosciuto come teorico della cospirazione, praticante del neosciamanesimo, ma in molti lo definiscono un truffatore. Inoltre è stato indagato e accusato per aver commesso alcuni reati. Tra le affermazioni che hanno scatenato maggiore scalpore, quella relative alle cure per il cancro, alle quali Verrett non crederebbe e, anzi, secondo lo sciamano sarebbero un modo per arricchirsi adottato dai medici.

Queste teorie e tante altre, come quelle sui rettiliani e la cospirazione del 5G, sono racchiuse nel suo libro, Spirit Hacking, che è stato pubblicato da una piccola casa editrice norvegese. Sul suo profilo Instagram condivide spesso le sue attività e, nonostante sia un personaggio particolarmente controverso, può vantare un certo numero di seguaci.

Leggi anche Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Verrett sposi: le foto della cerimonia senza la famiglia reale

Negli anni ha dichiarato apertamente di essere omosessuale e, infatti, ha avuto per lungo tempo una relazione con Hank Greenberg, il quale lo ha accusato di violenza domestica e di essere un manipolatore, accusa quest'ultima rivoltagli anche dalla madre, Veruschka Urquhart, che lo ha definito anche pericoloso.

Verrett soffre di una malattia ai reni, da quando aveva 28 anni, a seguito della quale deve sottoporsi a sedute di dialisi; ha poi raccontato di aver subito sette arresti cardiaci, con due mesi di coma farmacologico: "Il mio corpo non ce la faceva più. Sono finito in ospedale e ho avuto un’esperienza di pre-morte".

La storia d’amore tra Durek Verrett e Martha Louise

La principessa Martha Louise e Durek Verrett si sono conosciuti 5 anni fa, da allora la storia d'amore tra loro è cresciuta senza mai fermarsi. Lei si lasciava alle spalle il matrimonio con Ari Behn, dal quale ha avuto tre figli, ma ha poi divorziato nel 2016. Tre anni dopo, Behn è morto suicida. Già all'epoca della separazione Martha Louise aveva iniziato ad assecondare le sue passioni, abbracciando la spiritualità al punto di voler aprire un centro di terapia alternativa, chiamata "scuola degli angeli", dove poter intraprendere percorsi di guarigione e chiaroveggenza. Ed è lì che ha incontrato Verrett che, dopo la pandemia, si è trasferito in Norvegia definitivamente. I due, poi, hanno dichiarato di essere uniti da una connessione animica, già sposati in una vita passata.

Il matrimonio tra Durek Verrett e la Principessa di Norvegia Martha Louise

Le nozze si sono volte il 31 agostonella fattoria Vinje, che ha accolto 350 invitati da tutto il mondo. I festeggiamenti, però, sono durati ben quattro giorni, con un party esclusivo il giorno prima delle nozze. La principessa 52enne, dichiarata chiaroveggente, ha rinunciato ai suoi doveri reali nel 2022, per poter intraprendere la sua attività, aprendo un centro spirituale e per poter portare avanti liberamente la sua storia d'amore con Varrett. La coppia ha venduto i diritti del matrimonio al tabloid Hello e anche a Netflix che, a quanto pare, starebbe realizzando una serie di documentari sul loro conto.