La principessa Märtha Louise di Norvegia abbandona la casa reale per amore del fidanzato sciamano La principessa Märtha Louise di Norvegia dice addio alla casa reale per amore: sposerà il sedicente sciamano americano Durek Verrett. L’uomo aveva dichiarato di aver usato “un medaglione per sconfiggere il Covid” e che “il cancro è una scelta”.

A cura di Ida Artiaco

La principessa Märtha Louise di Norvegia dice addio alla casa reale per amore. A 51 anni si è infatti innamorata dello statunitense Durek Verrett, un sedicente sciamano di Hollywood, insieme al quale ha deciso che si dedicherà alla medicina alternativa. La decisione è stata presa in seguito ad una lunga serie di conversazioni con i suoi genitori, il re Harald e la regina Sofia e il fratello erede al trono, il principe Haakon.

Ciò significa che d'ora in poi la principessa non rappresenterà più la monarchia norvegese in cerimonie ufficiali e cederà anche i suoi incarichi di rappresentanza in associazioni di beneficenza ad altri membri della famiglia reale.

Soddisfatto il re Harald che ha così commentato la decisione della figlia: "Fa piacere vedere che la principessa Martha Louise e Durek Verrett stanno bene assieme, possiamo accettare le nostre differenze". Il monarca inoltre apprezza il "gran senso dell'umorismo" del compagno della figlia: "Abbiamo riso molto", ha aggiunto.

Nel corso degli anni il sedicente sciamano di cui la principessa si è innamorata ha fatto una serie di dichiarazioni che hanno suscitato forti critiche. Tra queste, quella di aver usato "un medaglione per sconfiggere il Covid", gli stessi medaglioni che Verrett vendeva sul suo sito internet, secondo quanto riportato dal quotidiano Expressen. Nel suo libro Spirit Hacking, riporta il The Guardian, affermava che il "cancro è una scelta".

Anche Märtha Louise è stata a lungo criticata: sostiene per esempio da tempo di poter parlare con gli angeli e di essere una chiaroveggente, motivo per cui nel 2002 perse il titolo di "Sua altezza reale".

La principessa, separata e già madre di tre figli, e il futuro marito hanno postato un video assieme sull'account Instagram della principessa in cui Verrett ha detto che "non era sua intenzione" rendere la vita difficile alla sua fidanzata per quello che ha detto e fatto. La coppia sottolinea inoltre che entrambi credono nell'importanza della medicina. Il sedicente sciamano, dopo il matrimonio, non avrà alcun titolo reale.