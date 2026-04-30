Malesseri tra passeggeri della metro a Londra, maxi emergenza e stazione evacuata ma la causa resta ignota

Alla stazione di Farringdon sono intervenuti decine di soccorritori tra polizia sanitaria e vigili del fuoco dopo che diversi passeggeri hanno accusato irritazioni alle vie respiratorie e odore di sostanze chimiche. La zona è stata evacuata ma i controlli hanno esclusa la presenza di sostanze tossiche. Indagini in corso.

Indagini in corso a Londra dopo una serie di improvvisi malesseri accusati oggi da diversi passeggeri della metro alla stazione ferroviaria di Farringdon che ha costretto le autorità ad una evacuazione immediata con l'intervento di decine di soccorritori tra polizia sanitari e vigili del fuoco. Inizialmente si era tenuto una fuga di gas che poi però i controlli dei pompieri hanno escluso e al momento resta incerto cosa sia accaduto nella mattinata di giovedì.

L'allarme è scattato poco dopo le 9:30 del 30 novembre in seguito alla segnalazione di numerosi malori nell'importante stazione ferroviaria londinese. È scattata così una maxi emergenza con l'intervento sul posto di decine di soccorritori con diversi ambulanze auto della Polizia e squadre dei vigili del fuoco. Almeno 14 le persone soccorse dai paramedici anche se la maggior parte non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Solo due le persone accompagnate in pronto soccorso per ulteriori accertamenti ma nemmeno loro sono risultate gravi.

Simili i malesseri per tutte le persone coinvolte come forti irritazioni alla gola e alle vie respiratorie e lacrimazione. In molti inoltre hanno affermato di aver sentito un odore di sostanze chimiche. Dopo l'allarme l’intera stazione è stata evacuata così come la zona circostante per una sospetta fuga di gas ma gli accertamenti condotti dai vigili del fuoco hanno escluso questa ipotesi.

Un portavoce della polizia dei trasporti britannica ha dichiarato: "Gli agenti sono stati chiamati alla stazione di Farringdon alle 9:42 di oggi (30 aprile) in seguito a segnalazioni di una sospetta fuga di gas nella stazione, con un piccolo numero di passeggeri che hanno riferito di sentirsi male." I vigili del fuoco di Londra hanno dichiarato di aver inviato sul posto "due autopompe, due squadre di soccorso antincendio e personale specializzato" in seguito a "una segnalazione di odore di sostanze chimiche su una banchina della Elizabeth Line presso la stazione di Farringdon".

In una dichiarazione sui social, i vigili del fuoco hanno aggiunto: "Le squadre sono intervenute e hanno effettuato un'ispezione dell'area per verificare l'eventuale presenza di livelli elevati di sostanze chimiche. Non sono stati rilevati livelli elevati". La stazione è rimasta transennata per ore, senza che alcun treno o metropolitana vi si fermasse fino a quando l'incidente non è stato risolto poco prima di mezzogiorno. Sui motivi di quanto accaduto però resta il mistero.