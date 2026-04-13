Sorpresi in intimità in pieno giorno vicino alla stazione, maxi multa da 10mila euro per coppia a Montebelluna

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Diecimila euro di multa, è la maxi sanzione comminata a una coppia di focosi amanti sorpresi in intimità all'aperto e in pieno giorno, all’ora di pranzo, tra le strade di Montebelluna, in provincia di Treviso. I due, incuranti della nutrita presenza di passanti in zona, dopo le prime effusioni, si sarebbero spinti decisamente oltre facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine e la sanzione per violazione delle norme in materia di atti osceni in luogo pubblico.

I fatti si sono consumati nei giorni scorsi nei pressi della stazione ferroviaria del comune veneto in un orario decisamente frequentato perché l’episodio passasse inosservato, intorno alle 12.30. In zona infatti c'è un via vai piuttosto intenso di passanti e studenti, tra cui pendolari, e proprio per questo sul posto si trovava anche una pattuglia di agenti della polizia locale che stava svolgendo un normale servizio di controllo del territorio. Perlustrando l’area, gli agenti si sono imbattuti così nella scena hot che ha fatto scattare l’immediato intervento.

I due, interrotti bruscamente, sono stati invitati a ricomporsi e quindi accompagnati al comando della Polizia Locale per l’identificazione e le procedure di rito. Accertate le identità, per loro è scattata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila ciascuno. La maggior parte dei reati per atti osceni in luogo pubblico, infatti, da tempo sono stati depenalizzati nel nostro ordinamento trasformandosi da reato a semplice illecito amministrativo.

Un plauso all’intervento degli agenti della polizia locale è arrivato dal sindaco del comune trevigiano. "Non posso che ringraziare la squadra della Polizia locale per il lavoro quotidiano e capillare sul territorio grazie al quale riusciamo a garantire sicurezza ma anche il decoro in città” ha detto infatti il primo cittadino di Montebelluna, Adalberto Bordin.