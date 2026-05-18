Asiago, oss incinta salva il fratello 42enne colto da infarto: “Marina Baù non ha esitato un solo istante”

Il 42enne di Asiago (Vicenza) è stato salvato grazie alla prontezza della sorella incinta, operatrice socio sanitaria, che ha iniziato le manovre di rianimazione. Oggi l’uomo è fuori pericolo grazie a sua sorella Marina Baù.

Erano passate le 22 di venerdì 15 maggio scorso, quando è squillato il telefono e le è arrivata una richiesta di aiuto proprio da suo nipote, che aveva lanciato l'allarme dopo aver trovato il padre privo di sensi e riverso a terra. La donna, Marina Baù, un'operatrice socio-sanitaria incinta del Pronto Soccorso di Asiago, è accorsa subito a casa del fratello: l'uomo, di 42 anni, non dava segni di vita quando è giunta sul posto.

La professionista, a quel punto, ha capito che non c'era tempo da perdere e, comprendendo la gravità della situazione, ha iniziato senza esitazione le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell'arrivo del personale sanitario del Suem. Un gesto di straordinario coraggio e lucidità che ha permesso di salvare la vita a quello che non era soltanto un paziente ma suo fratello.

Le manovre salvavita sono state poi proseguite dall'équipe del Pronto Soccorso di Asiago, che è riuscita a ottenere la ripresa dell'attività cardiaca del paziente colto da infarto. L'uomo è stato quindi immediatamente intubato e trasferito all'ospedale di Bassano, dove è stato sottoposto con successo a una procedura di rivascolarizzazione coronarica. Attualmente è fuori pericolo, il paziente resta ricoverato, ma le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

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La storia ha commosso tutta la comunità veneta perché, nonostante lo stato di gravidanza avanzato, la donna non ha esitato a salvare la vita al fratello, eseguendo le manovre che aveva praticato sui pazienti nel corso degli anni.

"Quella di Marina Baù è una storia che racconta il volto migliore della sanità veneta: professionalità, sangue freddo e straordinaria umanità – commenta il presidente della Regione, Alberto Stefani -. Anche in una condizione delicata come la gravidanza, non ha esitato un solo istante a intervenire per salvare la vita del fratello".

Il governatore ha sottolineato il valore dell’intervento e ha parlato di “professionalità, sangue freddo e straordinaria umanità”, evidenziando anche il contributo coordinato del Suem, del Pronto Soccorso di Asiago e dell’équipe del San Bassiano.

“Questa vicenda – ha aggiunto – richiama il valore quotidiano degli operatori sanitari e della loro dedizione anche nelle situazioni più critiche”.