“Il vicino di casa ha abusato di me”: a 13 anni racconta le violenze in un tema, 85enne a processo a Ravenna

A Ravenna un 85enne è a processo per violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. La minore, dopo aver subito gli abusi, non era riuscita a parlarne con la famiglia, ma aveva raccontato l’accaduto in un tema scolastico. Prossima udienza a giugno.

Immagine di repertorio.

Aveva solo 13 anni quando ha scritto in classe un tema in cui descriveva gli abusi subiti da un vicino di casa, un uomo di 85 anni. Era stato proprio quel racconto a far scattare un'indagine per violenza sessuale che nei giorni scorsi è arrivata in tribunale a Ravenna.

Secondo quanto è stato ricostruito dall'accusa, i fatti sarebbero avvenuti a giugno 2024. In quell'occasione l'uomo avrebbe trovato un pretesto per far entrare nella sua abitazione la ragazzina che si era trasferita da poco con la famiglia, ricorda Il Resto del Carlino. Qui l'avrebbe baciata sulla guancia e sulla bocca, poi le avrebbe toccato il petto e le parti intime.

La 13enne non era riuscita a parlare dell'episodio in famiglia, ma soltanto durante un compito in classe aveva trovato la forza per raccontare l'accaduto. Lo scritto della ragazzina aveva subito preoccupato gli insegnanti che avevano segnalato il caso alle autorità competenti e fatto scattare le procedure previste.

Immediatamente erano partire le indagini, di cui si è occupata la Squadra Mobile della Questura di Ravenna. La minorenne era stata quindi ascoltata dalle forze dell'ordine in più occasioni e aveva fornito un racconto coerente e confermato dagli accertamenti dagli investigatori. L'anziano invece avrebbe fornito una versione non convincente.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 22 aprile, davanti al giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti si è delineata la possibilità di un patteggiamento tra l'accusa e la difesa dell'anziano.

La prossima udienza del processo si terrà nel mese di giugno e l'imputato, difeso dall’avvocata Raffaella Salsano, avrà modo di chiarire ulteriormente la sua posizione.

Oggi come all'epoca per l'85enne non sono state disposte misure cautelari, anche perché la famiglia della ragazzina aveva lasciato il palazzo subito dopo l'accaduto.