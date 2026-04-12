Donna muore annegata a Ravanusa: è precipitata nel serbatoio dell’acqua di casa sua

La tragedia nella provincia di Agrigento: la vittima è Maria Giordano, pensionata di 80 anni. Probabilmente era andata a controllare le scorte d’acqua nel serbatoio, a trovarla un vicina di casa.

Immagine di repertorio

Una signora è stata trovata morta a Ravanusa, nella provincia di Agrigento. È annegata nel serbatoio idrico della sua abitazione. La vittima si chiamava Maria Giordano, era una pensionata di ottanta anni.

Stando a una prima ricostruzione, sarebbe appunto morta dopo essere precipitata all'interno della vasca idrica della sua abitazione, in via Silvio Pellico. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei militari, l’anziana era andata a controllare il livello dell'acqua nei recipienti di riserva – verosimilmente lo faceva spesso vivendo in un luogo dove si è abituati a vivere con una crisi idrica costante – quando, per cause al momento in corso di accertamento, sarebbe caduta all’interno del serbatoio. È morta per annegamento con conseguente arresto cardiaco.

A dare l’allarme, non riuscendo a mettersi in contatto con l’anziana, è stata sua figlia che ha chiamato la vicina di casa. Ed è stata quest’ultima, poi, a compiere la drammatica scoperta nel serbatoio dell’acqua: l’ottantenne era ormai priva di vita, l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti sul posto è stato inutile.

Leggi anche Bologna, morto il bimbo di 15 mesi caduto dalla finestra mentre giocava in camera con la sorella

Oltre ai sanitari del 118 nella casa a Ravanusa è intervenuto il medico legale insieme ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con chiarezza quello che sembrerebbe essere stato un tragico incidente domestico.