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Catania, irrompe in casa di una donna e tenta di violentarla: arrestato poco prima di essere linciato dalla folla

Un uomo catanese di 48 anni è stato tratto in arresto con le accuse di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio: è entrato a casa di una donna e ha cercato di stuprarla. Poi, poco prima dell’arresto, è stato quasi linciato dalla folla inferocita del quartiere.
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A cura di Davide Falcioni
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Tentata violenza sessuale e violazione di domicilio: sono queste le accuse rivolte a un uomo di 48 anni residente a Catania arrestato ieri in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti dopo una richiesta di aiuto che proveniva da una casa del quartiere Cibali. A chiamare il 112 era stata poco prima una donna che segnalava una violenta aggressione in corso all'interno della sua abitazione. Il malvivente era riuscito a fare irruzione nell'appartamento di una 29enne, aggredendola.

Le "gazzelle" dell'Arma hanno raggiunto immediatamente il luogo segnalato. Una volta sul posto, i militari hanno raccolto a caldo le testimonianze della vittima e dei presenti, ottenendo dettagli decisivi per tracciare l'identikit del fuggitivo. Le successive ricerche nelle vie limitrofe hanno dato frutti nel giro di pochi minuti: l‘aggressore è stato intercettato e bloccato a breve distanza dal luogo del delitto.

Il fermo dell'uomo si è svolto in un clima di forte tensione. Attirati dalle urla della giovane e messi al corrente della gravità dei fatti, numerosi residenti della zona infatti si sono radunati in strada, manifestando aperta ostilità nei confronti del 48enne. I Carabinieri hanno dovuto faticare non poco per gestire la folla inferocita e mantenere l'ordine pubblico, evitando che la situazione degenerasse in un vero e proprio linciaggio.

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