Beve caffè a casa ma dentro c’è la candeggina, donna ricoverata e marito arrestato sul lavoro a Pistoia

Il 55enne è ora chiamato a rispondere dell’accusa di lesioni gravissime e dovrà comparire davanti al giudice per chiarire la sua posizione.

Un normale gesto quotidiano come quello di prendere il caffè al mattino durante la colazione in casa si è trasformato in un giallo a Pistoia dove la donna si è sentita male ed è stata ricoverata per avvelenamento da candeggina mentre il marito è stato arrestato poco dopo al lavoro con l’accusa di lesioni gravissime.

La vicenda prende il via sabato scorso quando, come ricostruisce la Nazione, la donna ha improvvisamente accusato un malore dopo aver bevuto il caffè preparato in casa dal marito e padre dei suoi figli. La donna, in preda a forti dolori, ha capito che stava avvenendo qualcosa di grave e fortunatamente è riuscita a chiedere aiuto con una chiamata di emergenza facendo scattare l’allarme. Sul luogo sono accorsi in breve tempo i sanitari del 118 che hanno subito confermato la gravità dei fatti e trasportato la donna in pronto soccorso con codice di massima d’urgenza.

La donna è stata ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove si trova tutt’ora, e sottoposte alle cure del caso. Le analisi hanno confermato che aveva ingerito involontariamente candeggina bevendo il caffè contaminato di cui però non sapeva nulla. Per questo è partita una segnalazione alle forze dell’ordine che hanno avviato immediatamente le indagini che hanno portato a una svolta inattesa con l’arresto del marito.

Dopo una rapida indagine, infatti, i Carabinieri, con il coordinamento della Procura di Pistoia, si sono concentrati subito sulla pista dei familiari mettendo nel mirino il marito. Tre giorni dopo i fatti, gli investigatori hanno ritenuto di aver raccolto prove che lo inchioderebbero e fatto scattare l’arresto del 55enne che è stato prelevato sul lavoro e portato nel carcere di Pistoia con la pesante accusa di aver volontariamente avvelenato il caffè della moglie causandole lesioni gravissime.

L’uomo dovrà ora comparire davanti al giudice per chiarire la sua posizione in questa vicenda di contorni ancora oscuri a partire dal possibile movente.