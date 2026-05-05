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Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato

Un ventenne è annegato dopo essere caduto con due amici in un rio a Venezia. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina dai sommozzatori.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Vigili del fuoco a Venezia (immagine di repertorio)
Vigili del fuoco a Venezia (immagine di repertorio)

Un ventenne è morto annegato dopo essere caduto in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. Il giovane si trovava in compagnia di altri due coetanei quando è avvenuto l'incidente. Due componenti del gruppo sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo non è più riemerso.

Sono stati allertati i soccorsi e intorno alle ore 5.30 sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro. Le ricerche sono state condotte con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale e alle 7.15 circa hanno individuato il corpo ormai senza vita del giovane.

Il ventenne si trovava nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di Campo San San Polo. Presenti sul posto i carabinieri che adesso dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

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