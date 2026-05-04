Spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service interviene sul posto: “Colpito un uomo”

Casa Bianca in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nelle vicinanze della residenza presidenziale, dove si sta tenendo un evento a cui partecipa Donald Trump. Secondo quanto riporta il Secret Service, intervenuto sul posto, un uomo è stato colpito.

Casa Bianca.

La Casa Bianca è stata posta in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato colpito da agenti delle forze dell'ordine

Secondo quanto riferiscono i giornalisti presenti alla Casa Bianca, il Secret Service ha chiesto a tutti i media presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa. Nel frattempo, nella East Room era stato organizzato un evento con le piccole e medie imprese al quale era presente il presidente Donald Trump.

"Personale del Servizio Segreto degli Stati Uniti è sul luogo di una sparatoria che ha coinvolto un agente di Polizia all'incrocio tra la 15ª Strada e l'Avenue dell'Indipendenza a Washington, D.C. Un individuo è stato ferito da colpi d'arma da fuoco da parte delle forze dell'ordine; le sue condizioni sono attualmente sconosciute", si legge in un post pubblicato su X dallo U.S. Secret Service Office of Communications.

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"Si prega di evitare la zona poiché le squadre di emergenza stanno intervenendo", prosegue ancora il messaggio diffuso sui social. In alcuni video diffusi sui social si vedono giornalisti correre e spostarsi dal Prato Nord del complesso nella sala stampa come misura precauzionale dopo che il Secret Service ha sparato alla persona che, a quanto si apprende, era armata.

Su X la corrispondente da Washington della CNBC Megan Cassella ha pubblicato aggiornamenti sulla situazione. "Il Servizio Segreto degli Stati Uniti ci ha appena evacuati dalla nostra posizione della telecamera sul prato nord della Casa Bianca. Ora ci stiamo radunando nella sala briefing. Nessuna indicazione su cosa stia succedendo", ha scritto circa un'ora fa.

In un secondo post ha condiviso un nuovo aggiornamento: "Siamo stati sgomberati dalla sala briefing, tornati al nostro posto con le telecamere. Nessuna conferma per ora su quale fosse la minaccia. Gli agenti sono ancora fuori".

Sulla dinamica della sparatoria non sono stati forniti ulteriori dettagli, così come sull'uomo colpito dalle forze dell'ordine. Maggiori informazioni verranno diffuse probabilmente nelle prossime ore.