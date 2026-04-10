Cane azzanna e uccide neonata di 3 mesi in casa, polizia interviene e lo uccide sul posto: tragedia in Inghilterra

Una neonata di appena 3 mesi è stata sbranata da un cane che ha ferito anche la madre all'interno dell'abitazione di famiglia nel Nord Yorkshire, in Inghilterra. La terribile tragedia nella cittadina di Redcar dove la polizia è intervenuta immediatamente dopo i fatti e ha ucciso sul posto uno dei cani di famiglia trovati in giardino. La terribile sequenza all'ora di pranzo di giovedì, poco dopo le 13:30, quando una chiamata di emergenza ha fatto scattare una maxi operazione con polizia e soccorsi medici sul posto.

Agenti di polizia armati sono intervenuti rinvenendo un cane aggressivo che è stato ucciso sul posto in giardino a colpi di arma da fuoco mentre un altro cane rinvenuto all'interno della proprietà è stato recuperato dagli agenti e poi successivamente soppresso. Per la piccola invece purtroppo non c'è stato nulla da fare. I soccorsi medici intervenuti hanno provato a rianimarla ma purtroppo i morsi del cane si sono rivelati letali.

Secondo quanto ricostruito finora, il cane avrebbe aggredito anche la madre della piccola, una donna di 31 anni che avrebbe cercato di fermarlo strappando via la neonata dalla furia dell'animale. La donna è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale con ferite da morsi alle braccia.

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"Abbiamo visto la polizia intervenire in forze , poi abbiamo sentito la donna che urlava dicendo ‘prendete la bambina, aiutate la bambina', infine abbiamo udito gli spari" hanno raccontato i vicini della famiglia ai giornali locali. Un altro residente afferma che la polizia ha esortato le persone a rifugiarsi in auto, case o giardini per sfuggire a un cane che correva avanti e indietro lungo la strada.

"La polizia ha detto a tutti di entrare nelle auto, nelle case o nei giardini di chiunque. Due agenti di polizia mi si sono avvicinati e mi hanno portato nel giardino di qualcuno. Subito dopo ho sentito uno sparo. Avevano già catturato uno dei cani e lo avevano messo nel furgone, ma l'altro cane è riuscito a scappare attraverso una fessura nella recinzione" ha raccontato un testimone al Mirror.

"Entrambi i cani sono stati esaminati da un agente specializzato, il quale ha stabilito che non appartengono a nessuna razza proibita" ha spiegato invece la polizia aggiungendo che le indagini sulla morte della neonata sono ancora in corso anche se erano evidenti i segni dei morsi sulla piccola. La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni che era sul posto con l'accusa di mancato controllo di un animale con conseguenze mortali ma l'uomo è stato rilasciato poi su cauzione dopo l'interrogatorio.