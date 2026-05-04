“I motori dell’aereo precipitato in Cina nel 2022 furono spenti deliberatamente”, secondo l’agenzia USA

I motori del Boeing 737-800 precipitato il 21 marzo del 2022 in Cina potrebbero essere stati spenti deliberatamente: è quanto emerge dai dati diffusi dal National Transportation Safety Board (NTSB), agenzia investigativa indipendente del Governo degli Stati Uniti che indaga ed emette rapporti in merito agli incidenti che coinvolgono aeroplani, navi, treni, oleodotti e gasdotti; il coinvolgimento di tale deriva dal fatto che Boeing è un produttore di aeromobili statunitense.

Secondo l'ente il volo MU5735, che era in viaggio verso Guangzhou, precipitò nella regione del Guangxi – uccidendo tutti le 132 persone a bordo – perché i motori vennero spenti. "È stato riscontrato che gli interruttori del carburante di entrambi i motori si sono spostati dalla posizione di funzionamento alla posizione di arresto. La velocità dei motori è diminuita dopo lo spostamento degli interruttori del carburante", si legge nel rapporto dell’NTSB, come riporta la Cnn. Non vi è inoltre alcuna indicazione che gli interruttori siano stati rimessi in posizione di accensione. Questo suggerirebbe che non sarebbe stato fatto nessun tentativo di riavviare i motori, come sarebbe avvenuto se gli interruttori fossero stati spenti per errore.

Nel suo rapporto preliminare, l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese CAAC si era limitato a dichiarare che l’equipaggio di volo e di cabina era in possesso di licenze valide e che l’equipaggio aveva riposato a sufficienza e superato i controlli sanitari il giorno del volo. In seguito, Pechino non ha pubblicato alcun aggiornamento sulla sua indagine dal 2024, anno in cui la CAAC ha rilasciato una dichiarazione in occasione del secondo anniversario dell’incidente, ribadendo le precedenti conclusioni secondo cui non erano stati riscontrati problemi con l’aereo, l’equipaggio o le condizioni meteorologiche.

Il Boeing 737-800 della China Eastern Airlines si schiantò il 21 marzo 2022 in una remota area montuosa nel sud della Cina, nella provincia di Guangxi.: il velivolo stava volando a 8.800 metri di altezza quando all'improvviso precipitò. Centinaia di persone presero parte nei giorni successivi la tragedia alla ricerca delle scatole nere dell’aereo, che era partito da Kunming, nella provincia sudoccidentale di Yunnan, ed era diretto a Canton. A bordo viaggiavano 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. Nessuno di loro riuscì a salvarsi.