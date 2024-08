video suggerito

Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Verrett sposi: le foto della cerimonia senza la famiglia reale La principessa Martha Louise, figlia maggiore di re Harald V e Sonja di Norvegia, e lo sciamano americano Durek Verrett sono ufficialmente marito e moglie. La coppia ha scelto di vendere l’esclusiva delle nozze alle rivista Hello!, provocando la reazione della famiglia reale norvegese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martha Louise, figlia maggiore di re Harald V e Sonja di Norvegia, e lo sciamano americano Durek Verrett sono ufficialmente marito e moglie. La cerimonia non è stata celebrata secondo il protocollo della famiglia reale norvegese dopo che Louise ha rinunciato all'uso del titolo di principessa. Hello! e Hola! hanno condiviso in anteprima mondiale le foto della coppia, mentre Netflix possiede i diritti per documentare l'evento. La famiglia reale si è detta contraria alla scelta di vendere l'esclusiva delle nozze e non comparirà nei video e nelle foto dell'evento.

La foto del matrimonio di Martha Louise e Durek Verrett

Smoking nero per lui e abito bianco con un lungo velo per lei. Sono sorridenti Martha Louise e Durek Verrett mentre posano per il magazine Hello!, unico autorizzato a raccogliere fotografie dell'evento. A fargli da cornice c'è una composizione di fiori rosa, gli stessi che la neo sposa stringe tra le mani. Martha Louise ha sul capo una tiara, un dono del nonno Re Olav al compimento dei suoi 18 anni. La scelta di dare l'esclusiva alla rivista britannica ha creato una piccola spaccatura con la famiglia reale che si rifiuta di apparire nelle immagini nel giorno di matrimonio.

Cerimonia tradizionale per Martha Louise e Durek Verrett

Dopo anni passati l'uno accanto all'altra, oggi Martha Louise ha sposato Durek Verrett. Le celebrazioni non si sono svolte seguendo il protocollo di corte ma è stata comunque una cerimonia molto tradizionale, officiata secondo il rito luterano della Chiesa di Norvegia. Le nozze si sono tenute all'Hotel Union, in riva al fiordo a Geiranger. Tra famiglia reale norvegese e vip, si contano circa 350 invitati per una festa di tre giorni. Secondo alcune indiscrezioni sul dress code, sarebbe previsto il divieto di abiti di colore bianco, nero, rosa e oro alle donne e imposto lo smoking agli uomini.