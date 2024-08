video suggerito

Scandalo a Corte in Norvegia: il figliastro del futuro Re è accusato di violenze e minacce Si chiama Marius Borg Høiby, ha 27 anni ed è stato accusato di lesioni personali e danni materiali per aver aggredito una donna, sua ex compagna. È il figliastro del futuro re norvegese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

C'è uno scandalo che tiene banco in Norvegia e che scuote l'opinione pubblica. Riguarda la Famiglia Reale norvegese investita da una vicenda che coinvolge il figliastro del futuro re, l'erede al trono Haakoon. Si chiama Marius Borg Høiby, ha 27 anni ed è stato accusato di lesioni personali e danni materiali per aver aggredito una donna, presumibilmente una sua ex compagna, nella sua abitazione, minacciando di darle fuoco. Secondo quanto riportano i media norvegesi, il ragazzo rischierebbe fino a due anni di carcere.

I fatti: aveva già aggredito la sua ex compagna

La polizia ha confermato che Marius Borg Høiby era in relazione con la donna. Dopo il suo arresto, come spesso accade in casi come questo, anche una ex fidanzata del ragazzo, di nome Juluane Snekkestad, ha voluto parlare con la stampa dichiarando di essere stata sottoposta a "violenza fisica e psicologica" nel corso della loro relazione. "Ora non scelgo più di rimanere in silenzio", ha ribadito su Instagram, "tutto questo è già accaduto e deve essere fermato adesso". Marius Borg Høiby è il figlio della principessa Mette-Marit, nato da una precedente relazione, ed è stato cresciuto da sua madre e dal futuro erede al trono Haakon, insieme ai figli della coppia, la Principessa Ingrid Alexandra, 20 anni, e il Principe Sverre Magnus, 18 anni. Il ragazzo, a differenza dei fratellastri, non ha alcun ruolo ufficiale da monarca.

Sequestrato un coltello

La tv pubblica norvegese ha riportato che "la polizia avrebbe sequestrato un coltello", ma che non è ancora accertata la provenienza e la proprietà dell'arma. "Il coltello", ha rivelato ancora la tv pubblica norvegese, "non è stato usato contro la donna offesa, ma è stato conficcato nel muro". Ci sono registrazioni telefoniche in cui si ascolta come Marius Borg Høiby si sia comportato in modo aggressivo nei confronti della donna. Nessuna dichiarazione da parte della Famiglia Reale norvegese.